Desmantelan otro centro de distribución de drogas en Ingeniero Juárez

En un golpe contundente contra el narcomenudeo, la Policía de Formosa desmanteló un nuevo centro de distribución de drogas en el barrio Villa Hermosa de Ingeniero Juárez. Un joven de 21 años fue detenido y se secuestró una importante cantidad de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo, llevado a cabo por la Delegación de Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez, fue el resultado de varias semanas de arduas tareas investigativas. Los agentes antinarcóticos se enfocaron en la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, logrando reunir pruebas sólidas que permitieron identificar al presunto distribuidor y el domicilio desde donde operaba.

Con los datos recabados, el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Las Lomitas emitió la orden de allanamiento, la cual se concretó con éxito en una vivienda del mencionado barrio. La diligencia judicial no solo contó con la participación de la Delegación de Drogas Peligrosas, sino que también recibió el apoyo de la Comisaría local, la Unidad Regional Seis y la Delegación de Policía Científica, lo que demuestra un trabajo coordinado y eficiente entre las distintas unidades policiales.

Importante golpe a la cadena de distribución

Durante la requisa, los efectivos policiales encontraron y secuestraron un total de 23 envoltorios con estupefacientes: 21 con marihuana y dos con cocaína. Según el informe policial, de la cantidad de marihuana incautada se podrían haber obtenido más de 5.000 dosis, lo que representa un duro golpe a la red de distribución local. En el caso de la cocaína, se estima que la cantidad secuestrada podría haber rendido unas 57 dosis.

Además de las sustancias ilícitas, los agentes incautaron una variedad de objetos que sugieren la actividad delictiva. Entre ellos, se destacan dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una notebook, varios chips de telefonía, cuchillos, cucharas y cigarrillos parcialmente consumidos, elementos que son comunes en este tipo de operativos y que aportarán valiosa información a la causa.

El detenido y todo el material secuestrado fueron trasladados a las dependencias policiales, quedando a disposición de la justicia provincial. Este operativo se suma a una serie de acciones exitosas que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en la zona, reafirmando el compromiso en la lucha contra el tráfico y la distribución de drogas, un flagelo que afecta la seguridad y la salud de la comunidad.