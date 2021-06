Desmienten publicación sobre mujer y su hijo que se encontrarían varados en la ruta

Compartir

Una publicación en las redes sociales afirmaba sobre la presencia de una mujer junto a su hijo enfermo varados en la ruta en territorio chaqueño sin poder ingresar a la provincia. Ante la llamativa noticia la Policía realizó averiguaciones pudiendo establecer que la mujer se encuentra residiendo en un barrio de la ciudad de Resistencia.

En la mañana de ayer se tomó conocimiento en un medio digital respecto a publicaciones realizadas en redes sociales, donde una mujer mayor de edad, junto a su hijo discapacitado (Síndrome de Down), estarían varados en la ruta del lado del territorio chaqueño sin poder ingresar a la provincia.

Ante esta situación, personal de los controles de ingreso a la provincia ubicados en las localidades de Mansilla y El Colorado realizaron las verificaciones respectivas sobre la ruta y sectores adyacentes, como así establecieron comunicación con los puestos de controles respectivos pertenecientes a la Policía del Chaco sin que se puedan visualizar o hallar personas a un costado de la ruta con intenciones de ingresar a la provincia.

No obstante a dicha situación y en virtud a que en la misma publicación daban a conocer un número telefónico, persona del Puesto de Control Puente Libertad, estableció comunicación con la mujer, comentando la misma que se encuentra actualmente viviendo en el barrio Villa del Rio Negro en la ciudad de Resistencia – Chaco, desde hace varios meses por razones particulares, junto a su hijo menor de 12 años, quien padece enfermedad por Síndrome de Down; manifestando que su deseo es conseguir medio de movilidad a los efectos de ingresar por el Puente de la localidad de Lucio V. Mansilla, acompañada de su hijo, sin abonar arancel de rentas para hisopado, en virtud a que no cuenta con recursos económicos y dirigirse al Barrio Namqom de esta ciudad y que hasta el momento no tiene fecha posible para su ingreso a la provincia de Formosa, coordinándose con la misma que una vez que tenga decidido concurrir a la provincia lo haga y teniendo en cuenta la situación de salud de su hijo menor no deberá abonar ningún arancel para el hisopado de control.

