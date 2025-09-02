Despistó la camioneta de la senadora María Teresa González

La Toyota SW4 en la que se desplazaba la senadora nacional María Teresa González volcó sobre la Ruta Provincial N° 1, con cuatro ocupantes más, al salir de la cinta asfáltica para evitar colisionar con un automóvil Chevrolet Celta que embistió a un animal vacuno.

Minutos antes de las 7:00 horas de este lunes, se informó a la línea de emergencias 911 sobre el siniestro vial protagonizado por el auto con tres personas a bordo, que circulaban desde El Colorado hasta la ciudad de Formosa por la mencionada arteria provincial, a la altura del kilómetro 14.

En ese mismo momento, la camioneta en la que viajaba la senadora, en sentido contrario, realizó una maniobra para evitar el impacto con el auto, despistó hacia la banquina y volcó.

De inmediato, los efectivos de la Subcomisaría Tatané fueron al lugar junto con una ambulancia, y los médicos asistieron a las ocho personas, entre ellas la legisladora, sin que se registraran lesionados.

Los integrantes de la Policía Científica realizaron las diligencias procesales y establecieron las características del doble siniestro vial.

De las tareas llevadas a cabo en toda la zona, establecieron la identidad del propietario del animal, quien fue notificado de su situación legal y continuó en libertad conforme lo ordenado por el Juez de Paz.

Luego, ambos rodados fueron peritados y, finalizadas las diligencias, restituidos, como así también el vacuno involucrado en el incidente vial.

Por el hecho se inició una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz con asiento en Herradura.