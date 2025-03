Desplante a Milei: el bloque de Diputados del kirchnerismo tampoco va a la Asamblea Legislativa

Aunque el oficialismo planea llenar los palcos de invitados y militancia, el recinto de Diputados lucirá semi vacío en la Asamblea Legislativa del sábado a la noche, cuando Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias.

El bloque de 98 diputados de Unión por la Patria (UP), después de deliberaciones internas, terminó decidiendo no asistir. En un inicio planeaban enviar una delegación en representación pero finalmente se impuso la idea más dura, de dejar todas las bancas vacías.

«La cripto estafa de Milei, jueces de la Corte nombrados por decreto, sin ley de Presupuesto por segundo año consecutivo, desfinanciamiento de las provincias, facultades delegadas», empieza el documento que publicaron para anunciar el faltazo. «Sobran los motivos. Este 1° de marzo no estaremos en el recinto», concluye.

Se suman así a la decisión del interbloque de UP en el Senado y a la decisión de los gobernadores más duros del peronismo que también faltarán.

El jefe del interbloque de UP el Senado, José Mayans fue el primero en marcar la cancha: avisó, después de una reunión interna, que ninguno de sus 34 legisladores que integran la bancada irían a la ceremonia.

«No vamos a escuchar al presidente porque nos trata muy mal, miente y no da las instrucciones para que se debata el Presupuesto», declaró.

El grueso de los gobernadores peronistas no irá, empezando por Axel Kicillof que tomó la decisión antes de la amenaza de intervención de la provincia que Milei lanzó en redes. El año pasado sí había estado. El riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán tampoco se sumarán.

Pero dentro de los aliados también habrá ausencias como la del mendocino Alfredo Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el sanjuanino Marcelo Orrego. Cornejo va a estar presente en la bendición de los frutos, una de las actividades previas al arranque de la Vendimia, y luego viaja a Canadá. Orrego también parte a ese destino junto a otros mandatarios de provincias mineras. Allá se celebra el foto más importante del sector.

Frigerio tiene otros compromisos ya asumidos en la Provincia. La invitación formal, de hecho, recién les llegó el viernes. Va a ir su vice.

En las bancadas dialoguistas también habrá bajas. El senador y presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, no será de la partida. En twitter enumeró 10 motivos, entre ellos que «no respeta la Constitución», «gobierna por DNU», «agrede e insulta a quienes piensan distinto», «fue cómplice de una criptoestafa», entre otras.

La Izquierda -que siempre participa de las asambleas y cuelga carteles en sus bancas- esta vez tampoco irá. «Es un show para tapar la estafa de Milei y su gobierno autoritario», aseguró el diputado Nicolás del Caño.

Del bloque de Diputados que responde a Lousteau y Facundo Manes, Democracia para Siempre, solo irán 2 de los 13 legisladores: el presidente Pablo Juliano y la vice Marcela Coli.

En el bloque Encuentro Federal irán algunos sí y otros no. El jefe de bancada, Miguel Pichetto sí estará.

En Innovación Federal, la bancada que responde a los gobernadores Gustavo Saenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) también habrá ausencias. «La mitad va», informaron desde la bancada.