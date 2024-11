Desplantes y pases de factura: tambalea el jefe del bloque libertario en el Senado

Para este martes hay convocada una jornada en el Salón Azul del Senado enfocada en el sector productivo -«Construyendo futuro. Pymes: Federalismo y oportunidades», se llama- y que organizan cuatro legisladores de La Libertad Avanza.

La gacetilla de prensa con la convocatoria al encuentro arranca así: «Los senadores nacionales Ivanna Arrascaeta, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bruno Olivera Lucero invitan a usted a participar…».

El dato político es justamente lo que no está escrito en la invitación: faltan los nombres de los otros dos senadores libertarios: Ezequiel Atauche, casualmente jefe de la bancada oficialista, y de Bartolomé Abdala, casualmente el presidente provisional del Senado.

No se trata de un descuido; mucho menos de un olvido. Fue una decisión adrede, pero no enfocada en Abdala sino específicamente en Atauche. Al senador jujeño se le vence a fin de año el mandato como jefe de bloque y ya empezaron los reacomodamientos internos dentro de la bancada para definir quién será el nuevo titular.

Senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Juan Carlos Pagotto y Atauche (de espaldas). Foto: Mariana Nedelcu.Senadores libertarios Ivanna Arrascaeta, Juan Carlos Pagotto y Atauche (de espaldas). Foto: Mariana Nedelcu.

Arrascaeta, Pagotto, Bedia y Olivera, como quedará transparente en la jornada de este martes, juegan en tándem. En criollo: son 4 de los 6 senadores que tiene el bloque oficialista. Serán los que definen.

Contra lo que se ve de afuera, en el oficialismo aseguran que la Casa Rosada ni la Presidencia del Senado tendrían intervención en la elección del nuevo jefe de bloque. Que será algo que se definirá dentro de la propia bancada.

Atauche ya arrancó herido en el cargo. En el verano hubo un intento de correrlo por parte de otros senadores para colocar en su lugar al formoseño Francisco Paoltroni, quien finalmente hace unos meses fue echado de la bancada por orden de Santiago Caputo por militar contra la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia.

En aquel momento, se les recomendó a los senadores no avanzar con el descabezamiento: quedaba desprolijo sacar a un jefe de bloque que acababa de ser electo. Se quedó que en diciembre se volvía a rediscutir el cargo. Tic tac.

En el oficialismo se acumulan las quejas contra Atauche. Son básicamente cinco: «juega solo», «no informa de nada al resto de la bancada», «las quiere todas para él», «subestima al resto», «falta de liderazgo».

El jujeño, dicen, se auto adjudicó la presidencia de la comisión de Presupuesto del Senado, las más importante de la Cámara. Había acuerdo con la oposición para que la presidiera un libertario, pero esa discusión no se bajó a la bancada. Atauche no es economista de profesión. Pero en el bloque hay tres contadores (Abdala, Arrascaeta y Olivera).

Atauche se quedó también con un asiento en la comisión de Acuerdos, otra comisión muy codiciada. Está en 8 comisiones en total.

Otra factura: en abril el libertario Olivera firmó un proyecto que proponía duplicar las dietas de los senadores. La Rosada puso el grito en el cielo contra la iniciativa. En los pasillos del Senado se dice que el sanjuanino había acompañado el texto por indicación del jefe de su bloque.

Según la descripción generalizada que se hace en el Senado, el jujeño tiene línea con Eduardo «Lule» Menem, asesor de Karina Milei. Pero no tiene llegada directa a la mesa chica de la administrración libertaria.

Por la falta de liderazgo, los senadores de la bancada dependen de sus vínculos con los diferentes miniterios de la gestión Milei para saber qué quiere el Gobierno en determinados temas. Si deben acompañar una iniciativa, oponerse o directamente obstruirla.

Pasó hace días, por ejemplo, con un proyecto de la senadora cristinista Juliana Di Tullio para la provisión gratuita de repelentes de insectos y protectores solares en escuelas.

La iniciativa se trató en la comisión de Salud del Senado y en la bancada dicen no haber tenido instrucción de qué hacer. Hubo dos senadoras -ambas del PRO- que pusieron reparos por el impacto presupuestario de la ley. Se decidió que el proyecto se siga discutiendo entre asesores.

Victoria Villarruel con los senadores libertarios Bartolomé Abdala y Bruno Olivera. Foto: Prensa Senado.Victoria Villarruel con los senadores libertarios Bartolomé Abdala y Bruno Olivera. Foto: Prensa Senado.

Aunque es temprano, entre los libertarios que realizan la jornada de este martes parece haber inclinación para elegir como nuevo jefe de bloque al riojano Juan Carlos Pagotto. Varios senadores se referencían en él. En La Libertad Avanza hacen un reparo: hace un año no quiso ser jefe de la bancada.

Cerca de Pagotto dijeron a Clarín: «Hay buena convivencia dentro del bloque». También subrayaron que el senador «no está para nada detrás» de alguna movida para reemplazar a Atauche.

«En diciembre cuando haya que renovar las autoridades del bloque se verá», agregaron.

En realidad se empezará a ver este martes, en la jornada «Pymes: federalismo y oportunidades».

El encuentro apunta a «crear un espacio de cooperación y diálogo, fortaleciendo los vínculos entre las instituciones y el sector productivo federal. Las Pymes son los motores del crecimiento y en esta ocasión serán el eje central de los debates abordando su desarrollo y el impulso económico que inyectan al país».

La invitación detalla: «Se formarán rondas de diálogo, analizando oportunidades y desafíos, además de intercambiar propuestas de políticas que integren los esfuerzos públicos y privados para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa».

Dicen que, de querer ir, Atauche podrá hacerlo. «Pero desde abajo», aclaran.