Mansilla: desplazaron de su cargo a directora de la EPES N°32 por maltrato y violencia verbal

Compartir

Linkedin Print

Las autoridades del Ministerio de Educación resolvieron desplazar de su cargo a la directora de la EPES N° 32 de la localidad de Mansilla luego de que profesores y alumnos denunciaron maltrato y violencia verbal. «Desde ayer a la tarde ella dejó de ser directora», manifestó Rocío, alumna de esa institución al Grupo de Medios TVO.

La decisión adoptada por la cartera educativa se dio tras una manifestación que realizaron los estudiantes con una sentada pacífica en las inmediaciones del colegio. «Hace 5 años veníamos sufriendo maltratos verbales, amenazas, entre muchas cosas más, de la directora por eso nosotros propusimos hacer esa manifestación. Hicimos la sentada frente a nuestro colegio y nos dieron una respuesta, que ella ya no era más directora, que hoy era su último día», relató Rocío.

De esta manera, el desplazamiento de esta directora, el segundo del cual se toma conocimiento este año, se dio por reiteradas denuncias tanto de profesores y estudiantes víctimas de malos tratos e insultos.

Según la estudiante, se hicieron varias denuncias y antes del receso invernal las autoridades adoptarían una decisión. El plazo prometido se cumplió y decidieron realizar la manifestación. En dicha reunión, «los alumnos de quinto año nos hicimos presente y contamos lo que estaba pasando en el colegio y ellos nos dijeron que después de las vacaciones nos iban a dar una respuesta, lo cual no pasó, entonces decidimos hacer esta manifestación», precisó la joven.

Según indicó la estudiante, algunos de los profesores incluso se mostraban temerosos ante el accionar de la ex directora. «Le tenían mucho miedo a ella, igual que los alumnos. A las chicas las trataba muy mal, siempre las trato de muchas cosas y a los varones también; nunca atajó su boca, fue muy mal educada al expresarse», dijo.

La situación límite que vivieron los estudiantes del quinto año de este colegio se dio el lunes pasado, cuando fueron a preguntar por la entrega de notebooks o tablets.

«Fuimos a preguntarle por qué no se entregaron y si ella nos podía decir si en algún momento nos iban a dar porque nosotros ahora estamos necesitando mucho y nos dice que nosotros la denunciamos a ella. Ella nos acusó y nos amenazó directamente con su abogado, que iba a traer a su abogado y que después nos iba a llamar a nosotros», añadió Rocío.

La sumatoria de las denuncias y este hecho en particular, que promovió la manifestación de los estudiantes, habría sido el detonante del desplazamiento de la directora que ya no se encuentra más a cargo de la institución.

Compartir

Linkedin Print