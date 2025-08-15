Despliegue policial masivo en la Ruta Nacional 81 por el Festival Yvy-Porá



Con la llegada del esperado Festival Yvy-Porá en la localidad de Gran Guardia, la Policía de Formosa ha puesto en marcha un importante operativo de seguridad y control en la Ruta Nacional 81, principal vía de acceso al evento.

Este festival, que se celebra anualmente, atrae a una multitud de formoseños y visitantes de provincias vecinas, lo que genera un intenso movimiento vehicular y la necesidad de reforzar las medidas de prevención para garantizar la seguridad de todos.



El despliegue, coordinado por la Jefatura de Policía, involucra a diversas divisiones, incluyendo la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, la Unidad Especial de Asuntos Rurales y distintas Unidades Regionales. Estas áreas trabajan de manera conjunta para intensificar la labor preventiva en todo el territorio provincial, con un enfoque particular en la ruta 81, con el objetivo de prevenir cualquier incidente que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes.



Durante el operativo, se están realizando controles vehiculares rigurosos. Las autoridades están instando a los conductores a respetar las señales de tránsito y a mantener las luces bajas encendidas en todo momento. Sin embargo, el mensaje más crucial que se está difundiendo es la concientización sobre la Ley de Alcohol Cero que rige en la provincia.

La Policía de Formosa está haciendo un llamado enfático a la responsabilidad individual, recordando a los conductores que «si tomas alcohol, no conduzcas». Esta medida busca evitar accidentes y proteger tanto a los conductores como a los peatones en un evento que se espera que sea masivo.



Las autoridades señalan que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Por ello, el operativo no solo se centra en la aplicación de la ley, sino también en la educación y la sensibilización. Se busca que cada conductor tome conciencia de su rol en la prevención de accidentes, contribuyendo a que el Festival Yvy-Porá sea una celebración de la cultura y la tradición, libre de tragedias.



El despliegue policial continuará durante todo el fin de semana, cubriendo las horas pico de llegada y salida del festival para asegurar que el evento transcurra con normalidad y sin contratiempos, permitiendo que los miles de asistentes disfruten de la fiesta en un ambiente seguro.