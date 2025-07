Desplome de reservas: el BCRA perdió más de u$s 1500 M en un día

Llegó fin de mes y las reservas del Banco Central lo saben. Las tenencias brutas del BCRA cayeron este lunes u$s 1502 millones con respecto al viernes.

Por un movimiento habitual en los bancos a fin de mes, las reservas internacionales se desplomaron hasta los u$s 39.951 millones.

El retroceso ocurre todos los fines de mes por cierre de posiciones y redistribución de encajes en las entidades bancarias. De hecho, a fin de mayo las reservas también habían caído u$s 1500 millones.

«A fin de mes siempre hay un reordenamiento en las finanzas de los bancos. Además, hay una mayor demanda de efectivo, por lo que bajan las reservas», aseguró el analista financiero Christian Buteler.

Por su parte, Federico Machado, economista del OPEN, explica que «hay una probable caída de encajes por ser el último día del mes». «Adicionalmente, se habrá pagado la última cuota de amortización del BPJ25», agrega, en referencia al Bopreal Serie II.

Pese al retroceso, en junio el saldo es positivo para el BCRA. Las tenencias brutas suben en ese período u$s 3097 millones. En tanto, en lo que va del año aumentan u$s 10.344 millones, explicados por el desembolso del FMI de u$s 12.000 millones.

La caída debiera revertirse parcialmente a partir del martes. La acumulación de reservas es un dato monitoreado por el mercado, que pide más compra de divisas para que continúe cayendo el riesgo país y suban más los activos financieros.