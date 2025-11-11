Después de 5 meses en Turquía, Mauro Icardi volvió a encontrarse con sus hijas

Pasadas las 2 de la tarde de este martes, el mundo del espectáculo argentino vivió horas de expectativa ante el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, a quienes no veía desde hacía casi cinco meses. Tras instalarse en Turquía para cumplir con sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray y en medio de una nueva ola de especulaciones mediáticas, el delantero volvió a Buenos Aires acompañado por su pareja, la China Suárez, y los hijos pequeños de la actriz. El regreso no fue en un clima relajado: todo estaba atravesado por el escándalo de tensión judicial que mantiene con Wanda Nara, aunque finalmente pudo llevar a cabo el esperado encuentro con las nenas.

El momento clave se vivió a la salida del colegio donde asisten las hijas que el futbolista comparte con Wanda. Las cámaras de Intrusos (América) retrataron el instante exacto de la llegada, con el panelista Alejandro Guatti como testigo directo. Apenas divisó un auto negro con vidrios polarizados detenido en una de las entradas de la institución educativa de Vicente López corrió para verificar la identidad de quienes estaban dentro. Entre la expectativa general y la incertidumbre, el cronista confirmó que se trataba de Icardi, acompañado en el asiento del acompañante por Elba Marcovecchio, una de sus abogadas de confianza.

El futbolista se mantuvo por unos minutos dentro del establecimiento, donde conversó con las autoridades de la escuela. Al momento de concretar su salida con las nenas, lo hizo con el mismo vehículo. Por su parte, Marcovecchio se bajó del vehículo y habló con la prensa: “Fue hermoso. Era importante que salgan tranquilos porque era un encuentro muy esperado. No puedo contar demasiado la intimidad, pero fue hermoso. Lo voy a decir porque lo vemos desde el primer día: Mauro es un padre impecable”.

Respecto a la deuda de la cuota alimentaria que reclama Wanda de Icardi hace más de un año, comentó: “Este no es momento, después hablaremos de la cuota de alimentos. Este es un momento muy importante”. Y al ver que las consultas de los periodistas no cesaban, sumó: “No quiero ser irrespetuosa con ustedes, pero este fue un momento que estamos trabajando hace mucho”.

Si bien omitió las preguntas respecto a la presencia de la China, volvió a hacer hincapié en la batalla legal entre la empresaria y el deportista. “Está todo en orden. En lo que respecta al tema de alimentos está totalmente garantizado. Está en trámite”, comentó mientras intentaba irse con su auto de las cercanías de la escuela. También respondió sobre las versiones que señalaban que le “robaba” dinero a su cliente y acotó: ”Si tuviera que accionar por cada barbaridad que se dice… Las coleccionaría”.

Previamente, el notero, atento a todos los detalles, mencionó que no pudo ver si la China estaba también dentro del vehículo, alimentando así la pregunta que sobrevolaba la jornada. La presencia de la actriz es motivo de especial sensibilidad en la actual dinámica familiar: Wanda había presentado días atrás una medida cautelar para impedir que la actriz, así como la niñera Silvia Lucero y sus hijos, participen del encuentro de Icardi con sus hijas. El documento firmado por el abogado Nicolás Payarola también remarcaba la importancia de respetar la voluntad de las niñas, tal como fue expresada ante la licenciada Fernanda Matera: el tiempo con el padre debía ser exclusivo.

Mientras tanto, Nara se mantuvo firme y eludió el escándalo mediático. Desde el portón del exclusivo Chateau Libertador en Núñez, rodeada por móviles y cámaras, marcó su postura ante la prensa acerca del reencuentro de sus hijas con Mauro. “Bien, dentro de la intimidad como fue en las anteriores veces, fueron al colegio. Mis hijas no tienen faltas, solo una”, contestó, con respuesta breve y cuidada. Una vez más dio a entender que, para ella, lo privado y lo familiar debe permanecer lejos de los shows mediáticos.

Cuando le preguntaron por la presencia de la China en el reencuentro, su postura fue terminante: solo un “chau” desde el interior del auto, y se alejó del lugar sin dar oportunidad a más preguntas.

De fondo, el clima sigue siendo de tensión legal y emocional. La medida cautelar de Wanda exige que el encuentro entre Icardi y sus hijas sea sin la presencia de terceros y que se respete el deseo de las menores de pasar tiempo a solas con su papá. Como telón de fondo, la posible imposición de una multa millonaria en caso de incumplimiento sigue marcando la agenda.