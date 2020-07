Después de agosto, se reestructurarán las deudas de los créditos ANSES

Compartir

El ingeniero Ricardo Oviedo, responsable de ANSES en la provincia, brindó detalles acerca de los diferentes beneficios otorgados por el Gobierno nacional y evacuó diversas dudas sobre los mismos.

Operativo especial IFE

En primer lugar, el funcionario nacional se refirió a la finalización del operativo especial de cobro del IFE 2 en las localidades del interior provincial que no cuentan con sucursal bancaria y destacó que fue una estrategia organizada desde el Gobierno de la provincia, el Banco de Formosa, los municipios y ANSES.

“Culminó exitosamente, al igual que el IFE 1 permitió el pago del IFE 2 de forma rápida, efectiva, con mucha seguridad y llevando el beneficio a los ciudadanos con un cronograma que se desarrolló con absoluta normalidad, nunca hubo aglomeración de personas, mantuvieron la distancia social entendiendo la situación actual lo que posibilitó que accedan rápido al beneficio”, precisó el titular de la UDAI Formosa.

Créditos de ANSES

Además, el responsable del organismo habló sobre los créditos que brinda ANSES en la actualidad y aclaró que, si bien está habilitada la posibilidad de acceder o solicitar créditos, sólo podrán hacerlo aquellas personas que no hayan sacado un préstamo anterior.

“Esto es importante aclarar, porque aquellas personas que han sido beneficiadas con un crédito en este momento todavía están pagando las cuotas, aunque dada la situación de emergencia que estamos atravesando el Gobierno Nacional volvió a prorrogar por sesenta días el descuento de las cuotas de devolución de ese crédito”, señaló.

Y agregó: “Desde abril no se está pagando, se había hecho la suspensión del descuento hasta el 30 de junio y esto se prorrogó nuevamente hasta el 31 de agosto. Eso significa que el jubilado o pensionado más allá de haber sacado un préstamo va a recibir su sueldo completo”.

Pero advirtió que “después de agosto” se reestructurará dicha deuda, es decir que todas las cuotas impagas pasarán a formar parte de una deuda general, pero se ampliarán los plazos y bajar las tasas de interés, “de manera tal que la cuota que fuera a pagar sea mucho más baja de la que venía pagando”.

También, Oviedo remarcó que Nación rebajó de forma significativa los intereses de ese crédito porque “hay que recordar que cuando se dieron estos créditos inicialmente en el gobierno de Macri, eran con una tasa de interés altísima, que en muchos casos superaba el valor de inflación, eran imposibles de pagar en tiempo y forma para el jubilado o si lo pagaba lo hacía a un costo muy alto”.

Apoyo económico para

víctimas de violencia de género

Respecto al Plan contra las violencias de género presentado públicamente por el presidente Alberto Fernández, y que incluye la asistencia de un apoyo económico, Oviedo lo calificó como “una decisión fundamental que toma el Gobierno nacional de dar ayuda económica y protección a las personas que se encuentran en esta situación”.

“Las características y reglamentación específica todavía no se dieron a conocer, estamos esperando que salga la publicación en el boletín oficial y allí tendremos la información de cuál va a ser el mecanismo real para acceder a ese tipo de beneficio”, señaló.

Inconvenientes con el IFE

En otro orden de cosas, el funcionario respondió algunas dudas frecuentes de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia como, por ejemplo, los que quedaron varados en otras provincias y no pudieron percibir la segunda cuota.

“Habían podido cobrar la primera vez porque hicieron la elección de hacerlo con el código, pero como esto se pasó después al Banco Formosa, al no estar físicamente acá no tienen la posibilidad de cobrar”, explicó.

Y detalló: “En todos esos casos, lo que se hará es que una vez que termine el cronograma de pagos, el banco devuelve al ANSES esos montos como impagos y el organismo los volverá a remitir en los próximos días a una cuenta a la que pueda acceder el beneficiario; es decir, que podrá elegir una boca de pago que podrá estar vinculada a la localidad donde se encuentra y acceder al beneficio”.

Por otro lado, si el problema tiene que ver con personas que no figuran en el listado de cobro, primero se debe corroborar si se les fue asignado el beneficio porque “recuerden que hubo casi once millones de personas que se inscribieron y fueron asignadas casi nueve millones, es decir que más de tres millones de personas quedaron sin el beneficio”.

En el caso de que la respuesta sea afirmativa pero aun así no pudo cobrar, hay que comprobar si el CBU ingresado fue tipeado de manera correcta, o si eligió otro método de pago, “habrá que ver cuál es la situación”.

Por lo tanto, el funcionario aseguró que, en estos casos, la persona puede hacer el reclamo a través de la página de ANSES, en atención virtual, o bien sacar un turno para la atención personalizada en las oficinas de ANSES de la provincia.

Ingreso universal de

base post pandemia

Por último, Oviedo anticipó que “se está trabajando para una especie de asignación universal” luego de que finalice el aislamiento preventivo y obligatorio, pero que “no conocemos las características”.

“No está definido, pero es una posibilidad que existe, se está estudiando entre los distintos órganos del Gobierno nacional, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, ANSES, que trabajan en la estructuración y diseño de una herramienta de cobertura para la post pandemia”, confirmó.

Y concluyó: “Yo creo que esto tendrá como orientación atender la situación de vulnerabilidad en la que van a quedar muchas personas, principalmente aquellos que hayan perdido el trabajo como consecuencia de este contexto y seguramente a partir de allí se tratará de establecer esta cobertura para que sea una herramienta no solamente de asistencia social sino también de promoción del empleo”.