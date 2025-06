Después de informe técnico de su casa, ordenaron colocarle tobillera electrónica a Cristina Kirchner

Un equipo de peritos del Servicio Penitenciario Federal realizó un informe técnico y tomó las medidas y dimensiones de San José 1111 para conectar el dispositivo que evitará que salga del domicilio.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzó este jueves con la elaboración de los informes técnicos de viabilidad para colocarle la tobillera electrónica a Cristina Kirchner como ordenó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y este jueves volvió a reiterar el juez Jorge Gorini en su respuesta al abogado de la expresidenta.

Se trata de informes técnicos de viabilidad solicitados por el TOF 2, “en el marco del procedimiento habitual que se aplica ante este tipo de requerimientos judiciales”, informaron fuentes oficiales. Los técnicos tomaron las medidas y dimensiones del departamento de San José 1111 para poner los dispositivos que detectarán si la ex presidenta sale del edificio.

Horas después, el juez Jorge Gorini firmó una nota consignando lo siguiente: “Vengo a solicitarle se de cumplimiento con lo ordenado por este tribunal el pasado 17 de junio y, en consecuencia, proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en el domicilio oportunamente informado a ese organismo”.

Los informes que confecciona la Dirección que depende del SPF, normalmente hablan de la viabilidad respecto del imputado “para tener fijo el control electrónico, la tobillera, y la viabilidad técnica de los ambientes, porque cada casa es diferente, y le dan un plano con los lugares donde habría control electrónico. el perímetro y los detalles técnicos y eso es lo que tiene que aprobar el tribunal para luego instalarlos”, explicaron fuentes oficiales.

Ante la consulta sobre si esos informes pueden sugerir al Tribunal que no se coloque el dispositivo electrónico, las mismas fuentes indicaron que “no, solamente podría en un caso de que no lo pueda soportar por una patología psicológica, una patología médica, igual son dispositivos hipoalergénicos, sumergibles, resisten el polvo. Tendría que ser un caso excepcional de alguien que no puede usarlo por alguna circunstancia”.

Una vez finalizado, el informe “será remitido oportunamente al Tribunal, que es la autoridad competente para evaluar su contenido y resolver lo que en derecho corresponda», es decir: la colocación del dispositivo electrónico.

El abogado Carlos Beraldi iba a insistir ante el juez Jorge Gorini que a Cristina no le coloquen el dispositivo electrónico de monitoreo de su arresto, pero este jueves a primera hora de la tarde el magistrado ratificó que esa herramienta de control debe ser instalada.

El informe técnico realizado por la mañana además permite activar la tecnología que requiere la tobillera electrónica. Es un sistema de radiofrecuencia que se deberá instalar en el departamento de la ex presidenta. necesario para el correcto funcionamiento de la tobillera electrónica.

Ese sistema permitirá que se supervise adecuadamente el dispositivo electrónico que cuenta con dos celulares: uno de ellos que puede sonar a cualquier hora del día y debe ser atendido por Cristina Kirchner. Y el segundo teléfono es el que controla que no salga del radio determinado. Si se viola el arresto domiciliario, dispara un alerta a la central y se activa el procedimiento para detenerla.

La colocación del dispositivo electrónico no es inmediata y se deben confeccionar primero los informes que puso en marcha este jueves la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.

El primer paso fue un estudio estructural de la propiedad . Si bien la normativa indica que debe realizarse un estudio psicosocial, en principio no sería necesario ya que solo se pediría para penas superiores a los diez años.

En la actualidad hay 5.000 detenidos que están a cargo de la Dirección que coloca y monitorea las tobilleras electrónicas.

Si bien la disponibilidad de tobilleras es un tema delicado para la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, que tiene a su cargo la supervisión del “desenvolvimiento del mecanismo de vigilancia electrónica de personas procesadas o condenadas que deban cumplir arresto domiciliario”, en este caso fuentes oficiales indicaron que hay stock para la ex presidenta.

Tras el informe, se le eleva a la autoridad judicial que definirá cuándo se colocará. De todas maneras, es el Servicio Penitenciario Federal el encargado de la colocación y el monitoreo de la misma. Hoy el SPF depende del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.