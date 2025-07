Después de meses de reposo, María Becerra jugó un partido de fútbol con Arcángel

María Becerra volvió a ponerse en movimiento. Luego de atravesar un período de rehabilitación por motivos de salud, la cantante argentina reapareció en una actividad que sorprendió a sus seguidores: jugó un partido de fútbol cinco con Arcángel, el reconocido rapero que se encuentra de visita en Buenos Aires. El encuentro deportivo, que tuvo lugar este fin de semana en una cancha techada de césped sintético, reunió a familiares, amigos y miembros del entorno cercano de ambos artistas.

La actividad fue registrada por la propia cantante en sus redes sociales, donde compartió una serie de fotos que evidencian el buen clima del encuentro. A través de su cuenta oficial de Instagram, la Nena de Argentina escribió: “Partidito con la Maravilla Arcángel. Gracias por tu humildad y la de todo tu equipo. Un honor para mí compartir con una leyenda como vos”, acompañando sus palabras con imágenes del partido y de los momentos previos y posteriores al juego.

El regreso de María Becerra a la actividad física no fue casual. La artista había atravesado semanas difíciles luego de enfrentar su segundo embarazo ectópico, una condición médica que la obligó a ser intervenida quirúrgicamente y que requirió su internación en terapia intensiva en la clínica Zabala. La propia cantante había contado públicamente el impacto emocional y físico de ese proceso, al que describió como “un golpe muy duro”.

Durante su recuperación, optó por alejarse temporalmente de sus entrenamientos habituales, lo que derivó en una pérdida de masa muscular y fuerza, aspectos que, según relató en sus redes, le habían costado mucho esfuerzo construir. “Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, pero si tenés la posibilidad, chequeate”, recomendó a sus seguidores cuando compartió parte de su historia clínica.

Finalizado el reposo recomendado por los médicos, la cantante decidió retomar gradualmente el ejercicio. Incluso solicitó a su comunidad virtual recomendaciones de personal trainers para acompañarla en esta nueva etapa de su vida. La participación en el partido de fútbol, en ese contexto, representa uno de los primeros pasos en su regreso a la actividad física.

El partido de fútbol cinco se disputó bajo las luces artificiales de una cancha cerrada, donde la cantante formó parte del equipo que vestía camisetas blancas con detalles celestes. Allí también estuvieron presentes sus hermanas, Ailín y Geraldine Becerra, quienes suelen acompañarla en diferentes actividades familiares y recreativas. Además, participó el productor musical XROSS, integrante del círculo más cercano a la artista.

Por su parte, Arcángel integró el conjunto que vestía camisetas negras y bermudas rojas, acompañado por integrantes de su equipo de trabajo. El rapero, que hacía más de diez años que no visitaba Argentina, compartió imágenes del evento en su cuenta de Instagram, donde destacó el afecto recibido durante su estadía. “Argentina te llevo en el alma. Qué bien la paso cada vez que vengo y me brindas todo tu amor y respeto”, expresó el músico en una publicación posterior al encuentro.

En el cierre de la jornada deportiva, Arcángel recibió como obsequio una camiseta de la Selección Argentina, un gesto que fue celebrado por los fanáticos de ambos artistas en los comentarios de las publicaciones.

Además del fútbol, el encuentro incluyó un acercamiento a algunas costumbres locales. En sus historias de Instagram, María Becerra mostró cómo invitó al estadounidense a probar mate y tortas fritas, dos clásicos de la cultura gastronómica argentina.

El encuentro deportivo y cultural formó parte de la estadía de Arcángel en Buenos Aires, quien aprovechó su paso por el país para compartir momentos con sus fanáticos y anticipar futuros proyectos. El músico aseguró que planea regresar con su espectáculo, tras más de una década sin presentarse en el país. “Si Dios lo permite nos volveremos a ver, pero para la próxima te prometo ese espectáculo que llevo tanto tiempo sin darte. Escuchamos el álbum completo en una noche maravillosa llena de energía y buena vibra. ¡Gracias!”, escribió el rapero en sus redes.