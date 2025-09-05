Después de octubre, el Gobierno apunta a tomar deuda a una tasa del 8,9%

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, reveló en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) en Bariloche el plan para conseguir dólares: «Vamos a salir al mercado de deuda internacional».

La idea es hacerlo una vez pasadas las elecciones del 26 de octubre, cuando luego de imponerse el Gobierno, suba el precio de los bonos y, por consecuencia, baje el riesgo país de la Argentina, y lo ayude también el descenso de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos.

Salir al mercado

La premisa es poder salir a tomar deuda a una tasa del 8,95%, un nivel aceptable para empezar a acumular dólares antes de que termine este año.

Claro que la clave para eso es ganar no sólo las elecciones de octubre, lo que descuenta hoy el mercado, sino también lograr una suerte de empate técnico en la provincia de Buenos Aires.

La idea es hacerlo una vez pasadas las elecciones del 26 de octubre, cuando luego de imponerse el Gobierno, suba el precio de los bonos y, por consecuencia, baje el riesgo país de la Argentina, y lo ayude también el descenso de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos

Elecciones

José Luis Espert dijo en el cocktail del IAEF que sus números hoy le dan un empate, y, en el peor de los casos, perder por dos puntos y medio, lo que sería un gran escenario para los mercados.

De lo contrario, los 49 días que falten para las elecciones de octubre serían eternos, peor cuanto mayor sea la pérdida del oficialismo, partiendo desde cinco puntos abajo.

Bajar las tasas

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mira a mediano plazo, viendo una Argentina que baje las tasas luego de las elecciones. Desde la primera fila, le fulminaba la mirada a Miguel Kiguel durante su exposición: «Suavicé un poco mi speach», se sinceró Kiguel, quien de todas formas hizo hincapié en que las bandas ya no tienen tanto sentido, todo a partir del error del desarme temprano de las LeFi.

Estas tasas tan elevadas provocaron que cayeran las ventas de bienes durables, que un 70% se hace en forma financiada, según describe Luis Galli, de Newsan. Con estos niveles de tasas, los pagos en cuotas se hacen imposibles, y la mora va creciendo, por lo que deben salir a achicar márgenes, al no poder subir precios, y vender en los eventos especiales, como Electrofan.

Cuenta Galli la asociación que hicieron con Inverlat para hacer distintos tipos de negocios. Si bien muchos creen que Havanna es 100% de ese fondo de inversión, lo cierto es que sólo tienen un 20%, y el resto está repartido hoy entre De Santibañes y Ezequiel Carballo, del Macro, quien se quedó incluso con la parte que antes tenía Jorge Brito.

