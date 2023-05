Después de siete mandatos, el intendente de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, fue impugnado por la oposición

En comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que “no sé de donde sacan eso, que no podemos seguir si el pueblo nos sigue eligiendo, no entiendo el porqué no leí la argumentación”.

Según la ley de municipio establece que los Intendentes solamente pueden tener un mandato, luego tiene que esperar que se cumpla un periodo, puede volverse a postular como intendente nuevamente.

“Yo pienso que cuando uno empieza a buscar artilugios que no tiene sustento jurídico ya es manoteo de ahogado de buscar y embarrar la cancha para confundir a la población. Es lo mismo que está pasando con la del nuestro gobernador, aya ello que tiene tiempo para hacer eso, ellos lo que tiene que hacer es salir a hablar con la gente y ganar con los votos, no desde un escritorio y desde un estado judicial” y remato diciendo “seguramente están viendo que están derrotados” finalizo diciendo Lorenzo Smith dejando en claro que ve tranquilo al gobernador, ya que la presentación no tiene sustentabilidad. Por su parte, también dijo que él se encuentra tranquilo “después de 7 veces vienen a impugnar, no tiene sentido”