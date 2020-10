Después de siete meses, se reactiva el servicio de transporte dentro de la provincia

Compartir

La semana pasada el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció la reactivación del servicio de transporte dentro del territorio formoseño, luego de reiteradas reuniones con los titulares de las empresas de colectivos y minibuses para elaborar el protocolo pertinente del rubro. De esta manera, Formosa se convertiría en una de las primeras provincias en habilitar este tipo de actividades en todo el país, debido a su privilegiada situación sanitaria.

Al respecto, el Director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, que “gracias a las políticas en medidas sanitarias que llevó a cabo el gobernador Insfrán podemos reactivar el transporte dentro de la provincia”.

Además, el funcionario informó que luego de un arduo trabajo en conjunto con el Consejo COVID y los prestadores del servicio, se terminó el protocolo que estará vigente para la actividad y confirmó que ya está disponible en la página del Gobierno de Formosa para ser consultado.

En ese sentido, Córdoba brindó detalles acerca de las medidas que establece dicha normativa que contempla no sólo a los empresarios, sino también al personal del servicio y las personas que harán uso del mismo.

Capacidad reducida y

refuerzo de controles

En primer lugar, se determinó la reducción de la capacidad con la que contaban las unidades tanto de minibuses como de ómnibus. Se fijó un máximo de 37 pasajeros en los servicios de micros semi cama; y se redujo un 40% de asientos disponibles para los minibuses puerta a puerta.

“Lo que permite esto es que se garantice el distanciamiento social entre pasajeros dentro de las unidades, como también estará establecido la obligatoriedad del uso del barbijo tanto para el personal como para los pasajeros en todas las etapas, desde antes de subir, durante el viaje y su posterior descenso”, explicó el director de transportes provincial.

Además, indicó que se reforzarán todos los controles porque habrá una inspección mutua, ya que las empresas deberán verificar a su personal de conducción en cuanto a posibles síntomas de COVID y temperaturas.

“Todas las unidades deberán contar con un termómetro sin contacto para medir la temperatura y en el caso que se detecte temperatura el pasajero no podrá subir y se dará aviso inmediato al 107, de este modo se activa el protocolo correspondiente ante esta situación”, señaló Córdoba.

Registro de viaje

En otro orden, el responsable del área, comunicó que, durante el fin de semana, el equipo de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), trabajó en la creación de un registro de viaje y que, el personal de la Dirección de Transporte está cargando los datos de todos los prestadores de servicios con el fin de tener la información de todas las personas que suban a los diferentes móviles.

“La idea es que queden en un registro para saber en qué unidad viajó, en qué ubicación concreta de la unidad estuvo sentado, el número de butaca y cuáles fueron sus contactos estrechos dentro de la unidad”, detalló Córdoba; y aclaró: “Esto va a permitir una rápida identificación de las personas, que esperemos no tener un caso positivo, pero se podrá aislar rápidamente a todas las personas que viajaron”.

Vehículos no autorizados

El funcionario también se refirió a la circulación de vehículos no autorizados que prestaban servicio entre determinadas localidades y aseveró que muchos fueron detectados, se hicieron las denuncias pertinentes y se procedió a la retención de los mismos, pero “hay otros que todavía nos falta identificar”.

“Van a ser fuertes los controles, el ministro de Gobierno, Jorge González, se comprometió en la reunión que tuvieron previamente con los prestatarios y operadores de transporte de la provincia, a reforzar los controles de este tipo de servicios”, aseguró.

Tarifas

En cuanto al precio de los pasajes, Córdoba expuso que la provincia regula y establece una tarifa determinada que rige en ómnibus y colectivos, pero no en minibuses.

“Muchas veces recibimos denuncias que los minibuses cobran más caros que los colectivos y es así, la tarifa de este servicio tiene un piso que no pueden cobrar por inferior a los servicios regulares, pero el costo lo establecen previa contratación con los usuarios, es un servicio diferencial puerta a puerta, te pasan a buscar por tu domicilio y te llevan hasta la puerta del lugar de destino”, argumentó; y enfatizó: “Para evitar que haya una competencia desleal en el servicio de transporte tenemos injerencia en el piso, pero no en la tarifa”.

En ese marco, recordó que sigue vigente el convenio con el gobierno nacional que estableció el congelamiento de las tarifas, “así que por el momento no hay modificación”, pero anticipó que podría haberla teniendo en cuenta que el último aumento fue a fines del año pasado.

Permiso de circulación

Por último, el titular del organismo, subrayó que los usuarios de los transportes deberán contar con el permiso de circulación y su DNI al momento de subir a las unidades.

“Teniendo en cuenta que todavía estamos en una etapa de restricción a la circulación y lo que establece también el DNU correspondiente que habilitó al Ministerio de Transporte de Nación a habilitar los servicios de transporte, establece que en una primera etapa van a estar solamente destinados a aquellas personas exceptuadas dentro del decreto reglamentario, a prestar tareas esenciales, aquellas personas que necesiten viajar por motivos de salud, razones de fuerza mayor o cuestiones particulares”, detalló.

El mismo puede ser gestionado en la página del Gobierno de Formosa: www.formosa.gob.ar/coronavirus y podrán presentarlo impreso o en sus respectivos teléfonos celulares.

“Tenemos intenciones que esté todo listo para que esta semana aquellas empresas que se ajusten al protocolo y estén en condiciones de salir lo puedan hacer, ya falta poco, yo creo que sí o sí antes del fin de semana va a estar disponible para que las empresas una vez que adecuen sus unidades al protocolo lo puedan hacer”, concluyó Córdoba

