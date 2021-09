Después de varias semanas, hoy retomarán las sesiones en el HCD

Compartir

Después de varias semanas sin sesionar, hoy a las 19 horas retomará su actividad el Honorable Concejo capitalino.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la concejal del bloque “Floro Bogado” Gabriela Neme dijo que “vamos a retomar las actividades, nos convocaron. Saben que para que haya sesión tiene que haber convocatoria de presidencia”.

“Ahora estamos por ingresar a la reunión de la Comisión de Legislación para analizar los expedientes que vamos a tratar mañana -por hoy-“, adelantó.

“Testigos truchos”

Por otro la edil, fue consultada sobre el informe que emitió TN el lunes a la noche denominado “testigos truchos” donde se denunció el armado de causas, la violación de garantías penales y derechos constitucionales. “Son los mismos testigos del día de mi detención, los que figuran en las causas armadas cuando se hizo el reclamo frente a Defensa del Consumidor. Nosotros vamos a realizar una denuncia penal y exigir el inmediato apartamiento del cargo del Jefe de Policía y del Ministro González que es el único y gran responsable de la persecución de la cual somos víctimas”, clarificó Neme.

Seguidamente opinó que “la Justicia sabe, y es cómplice de este sistema de opresión y persecución”.

“Hay muchos indicios de que hay que empezar a revisar las causas y que podamos volver a restablecer la justicia, porque tiene que haber garantías para los ciudadanos, lo cual se perdió en Formosa hace tiempo. Yo voy a ratificar donde soy víctima y damnificada por estos hechos”, dejó en claro.

Dichos de Insfrán

En otro tramo de la entrevista, la edil no dejó pasar los desafortunados dichos del gobernador Insfrán al inaugurar una escuela especial el lunes a la mañana. “Fue un exabrupto del Gobernador, una falta de respeto, hablar de bombolo no solo porque se refirió a medios nacionales sino también porque lo hizo en un contexto de una escuela especial, y se estaba refiriendo a todos los que reclamábamos la presencialidad de la educación para nuestros hijos”, asintió.

“Atacar así a los chicos especiales, a las familias, con un término tan denigrante, solo habla de la capacidad que está atravesando el gobernador de la provincia, si no está en condiciones de decidir nuestros destinos se tiene que apartar y en todo caso le exijo que no agarre más un micrófono en público porque no podemos seguir con este nivel de agresión por parte del primer mandatario”, continuó.

Y culminó: “la verdad es que Insfrán está perdido, creo que el resultado electoral lo hizo entrar en un desquicio emocional y tiene que retomar el rumbo porque está en peligro la estabilidad de la provincia”.

