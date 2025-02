Después del calor abrazante, la semana que viene se convierte en una semana lluviosa

– Tras varios días de temperaturas extremas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para la segunda quincena de febrero una semana de inestabilidad climática que traerá alivio parcial a la calurosa provincia de Formosa. A partir de la madrugada del domingo, y hasta el jueves por la mañana, se prevé una seguidilla de tormentas, que variarán desde fuertes hasta aisladas, acompañadas de chaparrones esporádicos que podrían generarse al final de cada jornada.

Alivio temporal,

pero el calor sigue

presente

Los formoseños, acostumbrados a las altas temperaturas de este mes, podrán respirar un poco más tranquilos a partir del lunes, ya que el pronóstico marca una caída moderada de las temperaturas, con una máxima de 30°C para el martes. Las mínimas, por su parte, se ubicarían en torno a los 23°C, ofreciendo un respiro frente al agobiante calor de las últimas semanas.

Sin embargo, el alivio será efímero. El SMN aclara que, aunque el martes será el día de menor temperatura, las máximas irán ascendiendo paulatinamente hasta alcanzar los 35°C el viernes. La inestabilidad del clima será una constante, combinando el descenso temporal de las temperaturas con las lluvias y tormentas que mantendrán la región en alerta.

El pronóstico:

lluvias y tormentas

En detalle, el SMN informó que las lluvias comenzarán a registrarse en la madrugada del domingo, con tormentas aisladas que irán aumentando en intensidad durante la jornada. El lunes continuará con esta tendencia, y el martes será un día clave, con tormentas más dispersas y chaparrones en diversas zonas de la provincia. Para el miércoles y jueves, el panorama será similar, con algunas tormentas más fuertes y cielos mayormente nublados. El viernes, aunque el calor se intensifique, también podrían producirse lluvias aisladas.

Las precipitaciones, si bien aliviarán el calor, podrían generar inconvenientes en ciertas áreas de Formosa, sobre todo en la capital, que ha experimentado en los últimos días situaciones de acumulación de agua y complicaciones en el tránsito.

Recomendaciones

frente al calor y

las lluvias

Ante la combinación de calor y lluvias que se espera para la semana próxima, el SMN emitió varias recomendaciones para la población, con el objetivo de minimizar riesgos tanto por el calor extremo como por las tormentas.

Frente al calor: Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación (entre las 11 y las 16 horas), especialmente para las personas más vulnerables como niños y adultos mayores. Se recomienda el uso de ropa liviana, de colores claros, y el consumo constante de líquidos para mantenerse hidratado. Además, no debe descuidarse la protección solar, aplicando bloqueador en todas las zonas expuestas. Para las tormentas: Aunque las lluvias traerán algo de alivio, el SMN advierte sobre el riesgo de tormentas severas que podrían generar ráfagas de viento, caída de granizo y, principalmente, importantes precipitaciones. Las autoridades locales sugieren a la población mantenerse informada sobre el pronóstico actualizado y evitar transitar por calles con riesgos de inundación. En caso de tormentas fuertes, es fundamental buscar refugio en lugares seguros, lejos de vidrios y estructuras que puedan verse afectadas por los vientos. Además, se recomienda no utilizar aparatos eléctricos durante las tormentas para evitar accidentes por descargas. Transporte y circulación: Durante los días de tormenta, se recomienda estar atentos a los informes de tránsito, ya que se podrían generar problemas en las rutas debido a la acumulación de agua. Los autos deben estar equipados con luces encendidas, y los peatones deben tener especial precaución al cruzar calles con posibles anegamientos.

Un febrero difícil

para los formoseños

El mes de febrero siempre ha sido sinónimo de calor extremo en Formosa, pero este 2025 se presentó con temperaturas que superaron los 40°C en varias ocasiones, poniendo a prueba la resistencia de los formoseños. Aunque la semana entrante traerá lluvias y algo de alivio, el pronóstico sugiere que el calor continuará acechando a la provincia, con días calurosos que se intercalarán con tormentas y chaparrones que podrían refrescar parcialmente el ambiente, pero no de manera duradera.

A pesar de que la situación parece mejorar momentáneamente, las autoridades provinciales siguen recomendando que, en caso de continuar las lluvias intensas, la población tome todas las precauciones posibles para evitar daños materiales o accidentes. Formosa se prepara para una semana cambiante, con temperaturas que variarán drásticamente y condiciones climáticas que harán que el mes de febrero no pierda su sello característico: la imprevisibilidad.

En resumen, aunque el pronóstico para la semana que viene traerá momentos de alivio, será clave que los formoseños sigan atentamente las recomendaciones del SMN y estén preparados para los cambios repentinos que caracterizan a este clima tan particular.