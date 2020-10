Después del positivo de Lola Latorre, Lucas Spadafora dijo que también tiene COVID-19

Compartir

Muchos famosos se contagiaron de coronavirus, especialmente los que trabajan en los programas de televisión. Ahora Lucas Spadafora anunció a sus seguidores de Instagram que tiene COVID-19, como Lola Latorre, su compañera del Cantando 2020, y Natalia Cociuffo, su coach en el certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández.

“Bueno gente, después de cuatro hisopados y un análisis de sangre finalmente di COVID positivo. La realidad es que ya me venía sintiendo medio mal, ¿vieron que no estuve apareciendo? Bah, el lunes aparecí un ratito para decir que no tenía covid… La cagué ¿para qué lo dije? Igual nada, lo cuento ahora porque ya pasó la peor parte para mí”, dijo el influencer.

Además, el youtuber se refirió a su estado de salud y a los síntomas que tiene: “Estoy mucho mejor por suerte. Lo único es que estoy sin olfato, es rarísimo porque es totalmente nulo, y también sin gusto. Pero por suerte ya no tengo fiebre y se me fue un poco el resfriado. Los mantendré al tanto”.

Luego de sus declaraciones, Lucas subió una historia bailando al ritmo de “COVID-19”, el tema de Ufell, para ponerle un poco de humor a la situación. Además, le respondió a uno de los seguidores que hizo un comentario sobre la manicure con brillos que lucía en los videos. “Covidoso, pero carísimo amorrr”, escribió a modo de broma.

Lola Latorre había dado positivo unos días antes, tras hisoparse cuando se supo que la coach Natalia Cociuffo estaba contagiada. A través de Instagram, la joven confirmó la noticia y les llevó tranquilidad a sus seguidores afirmando que estaba “súper bien”. En el certamen de El Trece son reemplazados por Ariel Puchetta e Ivanna Rossi.

Por la misma red social, Yanina Latorre dio detalles sobre la salud de su hija y contó que tanto ella como su marido, Diego Latorre, y su hijo, Dieguito, no se hisoparon pero, al convivir con la participante del Cantando, son considerados positivos también y deben permanecer aislados en su casa.

“Acá estamos. La amargura que tengo… A partir de hoy son diez días de aislamiento total, toda la familia. Nosotros no nos hisopamos, pero al estar todos juntos nos dan como positivos”, explicó detalladamente la panelista de Los Ángeles de la Mañana, en una serie de stories que publicó durante el fin de semana pasado.

Respecto a la salud de su hija, dijo que tuvo cansancio, tos y dolor de cabeza y corporal, pero “nada grave ni tremendo”. Luego, dio detalles de su estado de salud: “Yo hoy me siento muy cansada, como que me duelen los hombros, pero estoy bien. Los demás también están todos bien. Yo los voy a mantener informados… Ya no sé si hablo así por la amargura o por el covid. Ahora, a bancar los trapos, ¿no, Loli? ¿Qué vamos a hacer? Lolita está angustiada…”.

Brian Lanzelotta y Ángela Leiva también se realizaron el estudio porque trabajan con la coach Natalia Cociuffo. Ambos dieron positivo y fueron reemplazados por Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari, quienes debutaron en el certamen como invitados en el ritmo de tres y ahora están regresaron para ayudar a sus colegas mientras se recuperan. En la última gala, entonaron “Cien años”, el tema de Abel Pintos que fue cortina musical de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) y su performance emocionó al jurado.