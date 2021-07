Destacada concurrencia de familias y buenas ventas en la “Expo feria de frutas y verduras”

Compartir

Linkedin Print

La nutrida concurrencia de familias a las instalaciones del Mercado Frutihortícola mayorista volvió a ponerle color y alegría a la jornada del sábado 31, en el marco de una nueva edición de la “Expo Feria de frutas y verduras” organizada por la Subsecretaría de Gobierno del municipio capitalino.

Este novedoso evento, que se realiza bajo el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, incluyó, como en ediciones anteriores, la exposición de artesanías, productos gastronómicos, pescados de mar y de río, zumba, actividades recreativas al aire libre y música.

Los vecinos y vecinas se acercaron en gran número y aprovecharon las importantes ofertas de frutas, verduras y excelentes productos locales que expusieron los paiperos, emprendedores, artesanos y gastronómicos.

En ese aspecto, la emprendedora Doris Melián, de “Marroquinería DM Formosa”, resaltó el gran movimiento registrado en la feria: “Estamos ofreciendo productos de cuero, termos, mates, sombreros, cintos, carteras y novedosos destapadores de madera, que van en la pared y traen imán para que no caigan las tapas, y son los mates imperiales los que más llaman la atención de la gente”.

“Al principio la gente venía exclusivamente a la feria para comprar frutas y verduras, pero luego se encontraron con múltiples actividades y ahora vienen con la familia a pasar el día, disfrutar de los variados productos gastronómicos y llevarse elementos de artesanía de todo tipo”, añadió la emprendedora.

Seguidamente, comentó: “Nosotros arrancamos este emprendimiento en plena pandemia, en busca de otro ingreso económico, por eso no tenemos instalado un local comercial aún, pero ofrecemos nuestros productos en nuestro domicilio del barrio La Nueva Formosa y aprovechamos este espacio que nos brinda el Municipio para incrementar las ventas”.

Del mismo modo, mientras observaba con atención las variadas ofertas de productos panificados, Nahuel, un vecino de Villa del Carmen, expresó: “El fin de semana pasado vine a aprovechar las ofertas de frutas y verduras y me encontré con una variada propuesta de productos de distintos rubros y actividades recreativas. Este fin de semana ya vine con la familia, para que todos podamos recrearnos y pasar un buen momento, en un hermoso lugar que nos queda muy cerca de nuestro barrio”.

“Dialogando con la gente del mercado me contaban que pronto también se va a poder tramitar la licencia de conducir y pagar los tributos municipales en este mismo lugar y eso me parece una muy buena iniciativa de la gestión del intendente Jorge Jofré, que va a ser muy beneficiosa para una gran cantidad de vecinos y vecinas que viven en esta zona”, manifestó.

Compartir

Linkedin Print