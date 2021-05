Destacan acuerdo salarial del 35% de aumento para docentes y no docentes universitarios

Compartir

El Gobierno Nacional y los gremios docentes y no docentes universitarios llegaron a un acuerdo en su paritaria por el que los trabajadores de esos sectores percibirán un aumento salarial del 35%.

El incremento fue refrendado en una reunión realizada el pasado viernes, de la que participaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y representantes de los sindicatos CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

La suba, que tendrá vigencia hasta febrero de 2022, se aplicará sobre los básicos de cada categoría y dedicación en seis tramos: 8% retroactivo desde abril, 6% en junio, 4% en agosto, 5% en octubre, 7% en diciembre y 5% en febrero.

Asimismo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa mensual de $1000 entre abril y diciembre para los docentes, y de entre $1000 y 2000 para los no docentes según su categoría.

Lo acordado podrá ser revisado durante la segunda quincena de septiembre de 2021 y la segunda quincena de febrero de 2022.

Al respecto, el secretario general del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF), Prof. Fernando Gauto, subrayó que “este acuerdo salarial es producto de varias negociaciones previas y establece un 35% de aumento en forma escalonada”.

Resaltó que “ante este contexto de crisis económica producto de la pandemia y años de arrastre de dificultades en ese sentido, se establecen revisiones en los meses de septiembre y febrero para equiparar los valores y no quedar por debajo del nivel de la inflación”.

“Entendiendo el momento que estamos viviendo, creo que todos aceptarán de buena manera este acuerdo”, subrayó.

Maestría en

Docencia Universitaria

En otro orden, comentó que “estuvimos en comunicación con el director de la Maestría en Docencia Universitaria, dependiente de la UBA, que nos informó que a partir de este martes 11 empiezan las instancias del período de preinscripción, que consiste en las entrevistas”.

“Las mismas se llevarán a cabo a través de Zoom, en pequeños grupos, por lo que solicitamos a los pre-inscriptos que estén atentos al correo electrónico declarado oportunamente, puesto que allí recibirán el día, el horario y el link para la conexión a esa reunión con el director y el comité directivo y académico de la Maestría”, refirió.

Para finalizar, reiteró que “para cursar la carrera deben ser docentes universitarios, estar ejerciendo en una Universidad pública y ser afiliados en este caso a nuestro gremio CEDUF, que es base de FEDUN”.

