Destacan continuidad de subsidio para el transporte urbano de pasajeros

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la firma de convenio que se realizó ayer para continuar brindando el servicio de transporte urbano en la ciudad que ya lleva más de dos días de paro total ante la falta de pago de salarios.

«Ayer el gobernador con el intendente ampliaron nuevamente el plazo del subsidio de los 15 millones de pesos, hay que tener en cuenta que esto ya viene del año 2019 cuando nación cortó con el gobierno anterior los subsidios al transporte público, eso debilitó mucho y con el fin de que los incrementos no sean trasladados a los usuarios el gobierno de la provincia firmaron un convenio para el transporte público con el fin de contener la tarifa, lo veníamos llevando adelante hasta abril porque habían novedades de nación de que se revería el tema de subsidios nacionales, eso no fue dado y por esa razón se suplió este nuevo convenio con el fin de que la empresa pueda hacerle frente al salario de los trabajadores. En realidad el costo real de los salarios son cerca de 20 millones de pesos, pero también tienen un pequeño subsidio de nación que llega y ahí vamos a necesitar un refuerzo para hacerle frente al gran costo que tiene el transporte y así evitar que eso se traslade a los usuarios», manifestó.

También se refirió a que la ciudad continuaba esta mañana sin servicio de transporte y aseguró que «ya los intimaron a todos, está la orden judicial de que la empresa tiene que prestar el servicio, yo hablé con gente de la empresa y les manifesté que estábamos gestionando para hacer efectivos estos trámites administrativos, no garantizar el servicio es responsabilidad de la empresa quien quizás intimará a los trabajadores y seguramente la justicia tomará medidas sobre quién no da el cumplimiento, eso está registrado por parte de la policía».

«Creo que en el lapso de estos días se tendría que estar haciendo efectivo el pago de sueldos, ya estando la voluntad me parece que los trabajadores deben tener tranquilidad, creo que ya prestar normalmente el servicio porque sus sueldos ya están garantizados, solo se está haciendo la cuestión administrativa», expresó Nadalich.