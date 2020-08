Destacan creación de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad en el Concejo Deliberante

Compartir

Durante la sesión del último miércoles, el Concejo Deliberante de la ciudad sancionó por unanimidad la ordenanza de creación de la Comisión de Género, Diversidad y Equidad.

Esta nueva comisión tendrá la función de introducir la visión de género en los temas legislativos, con una perspectiva que será transversal a todos los campos, proyectos y propuestas.

Sobre el particular, la concejal justicialista, Elena García, destacó la participación de todos los bloques en la conformación de esta importante comisión e incluso aseguró que hubo acuerdo en el nombre y las distintas funciones que cumplirá.

Aseguró García que “la comisión tendrá funciones muy importantes, ya que lo hará desde una visión transversal en todos los proyectos desde una perspectiva de género”.

Comentó la edil que la creación de esta comisión “es el resultado de un trabajo conjunto que hemos llevado a cabo durante varias semanas, donde hemos charlado, estudiado, nos fijamos legislación comparada y también recibimos la visita de la directora de Cuestiones de Género, Dra. María Silvia Carrizo, y en ese sentido debemos destacar que la Municipalidad cuenta dentro de su estructura con esta importante área”.

“Estamos muy conformes con el trabajo realizado, ya que es el resultado del aporte de todos los, bloques, entendiendo que es fundamental que el Concejo Deliberante, en su labor legislativa, pueda garantizar que todas sus resoluciones, proyectos y comunicaciones tengan una mirada de igualdad de derecho y la no discriminación de las personas. Esperamos que la comisión se ponga en funciones lo antes posible, ya que nos espera mucha tarea en este sentido”, apuntó la edil.

Por su parte, la directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad, Dra. María Silvia Carrizo, valoró la creación de la comisión, asegurando que “se ha dado un paso muy importante con la sanción de esta ordenanza, ya que como ejecutivo municipal venimos trabajando en cuestiones de género desde el primer día de la gestión del intendente Jorge Jofré”.

Indicó la funcionaria que “se trata de una legislación de avanzada, moderna, que tendrá una tarea fundamental en todas las ordenanzas que salgan de este cuerpo, porque será una comisión que trabajará transversalmente con todas las ordenanzas, dándole esta mirada fundamental de perspectiva de género, pero, además, ayudando a todas las políticas públicas que se establezcan desde el Ejecutivo Municipal”.

“Celebramos la creación de esta comisión y esperamos que todas las legislaciones municipales tengan una mirada mucho más igualitaria, no solamente para las mujeres sino también para los colectivos diversos”, concluyó Carrizo.