Destacan creación de programa para prevenir, concientizar y erradicar el ciberacoso y el grooming

Con motivo del Día Internacional contra el Bullying, se puso de resalto la creación en Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, del “Programa Provincial de Prevención, Concientización y Erradicación del Ciberacoso y del Ciberacoso Sexual Infantil”.

Cabe recordar que a través del Decreto Nº 61, con fecha 21 de marzo de 2022, el primer mandatario provincial creó dicho programa a fines de contribuir con la prevención, concientización y erradicación de esta problemática, fortaleciendo la capacitación de los docentes, las familias, las niñas, los niños y los adolescentes frente a estos riesgos; además de promover el uso responsable de las TICS.

La licenciada en Psicología Romina Estigarribia destacó que “el 21 de marzo pasado, el gobernador Insfrán anunció un programa de prevención, concientización y erradicación del ciberacoso y el ciberacoso sexual infantil”.

“Este programa es muy importante, teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando, donde los niños y los adolescentes se encuentran más dentro de lo que son las redes sociales e Internet”, indicó, advirtiendo que “con la pandemia esto se agudizó, ya que estuvieron más presentes en las tecnologías” y en ese marco es donde “surge toda esta situación del ciberacoso y el ciberacoso sexual infantil”.

En ese sentido, consideró importante que “entendamos que el bullying se da en el ámbito escolar, entre pares, es decir entre compañeros, dentro o fuera del aula” y se trata del acoso tanto psicológico, físico o verbal que sufre un niño dentro de la escuela.

En el caso del ciberacoso, explicó que “es como el bullying, pero a través de lo digital; es virtual este acoso y se puede realizar por las redes sociales como Facebook o Instagram, o también por los videojuegos”.

A su vez, respecto del ciberacoso sexual infantil, describió: “Esto es diferente porque la persona que lo produce no es un par del niño, es un adulto, sea un hombre o una mujer”.

“El adulto se encuentra detrás de un perfil falso; se disfraza de niño o adolescente, dependiendo cuál va a ser su víctima, para tener una llegada a él o ella. Entonces, a través de los perfiles falsos utilizados en las redes sociales como también en los juegos pueden tener un contacto con este niño o adolescente con un fin sexual”, alertó.

“Este fin sexual lo pueden llevar a cabo a través de concretarlo o pedir fotos y que cuenten situaciones íntimas”, agregó al ser entrevistada en el programa “Estar Bien”.

En este punto, marcó la profesional que en la Argentina fue aprobada por el Congreso Nacional la Ley “Mica Ortega” Nº 27.590, que creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes.

“Es importante que las familias, los padres, los adultos responsables de los niños y adolescentes tengamos presente el control sobre las redes sociales y el uso que hacen nuestros hijos de la tecnología, que es muy útil, pero tenemos que saberla utilizar”, acentuó.

Y sumó: “Hay que hablar con los chicos de este tema, marcándoles que no todo lo que se ve en redes es real, que no nos podemos confiar y que mamá y papá están para escucharlos”, finalizó.

