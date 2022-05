Destacan el apoyo del Estado provincial a los Municipios

Compartir

El intendente de San Martín Dos, Luis Rivero, destacó el apoyo incondicional del Gobierno provincial a los municipios formoseños.

En este punto, hizo referencia a la situación vivida por las localidades durante la gestión nacional de Mauricio Macri, cuando les quitó el Fondo Federal Solidario, indicando que “lo que le sacan a las provincias, les quitan a los Municipios, privándoles las posibilidades de poder mejorar la calidad de vida de los pueblos”.

En este contexto, recordó que “en la localidad tenemos la Escuela de Nivel Secundario 26 que fue desfinanciada por Macri, por lo cual no pudimos terminarla” y exclamó: “Encima ahora, la oposición reclama por qué no se concluyó”.

Y se preguntó: “¿Cómo vamos a hacerlo si en realidad a la provincia le sacaron la financiación?, aclarando no obstante que aun así “con fondos propios el gobernador Gildo Insfrán permitió que se siga avanzando y trabajando”.

Además, recordó que “el Fondo Federal Solidario benefició mucho a los pueblos, no sólo en obras, sino en fuentes de trabajo para la gente de cada comunidad y permitió el equipamiento de los Municipios con maquinarias para mejorar caminos y hacer obras pequeñas por nuestros medios”.

En esta línea, destacó el Programa “Por Nuestra Gente, Obras y Servicios Municipales”, expresando: “Creo que no se dio en ninguna otra provincias.

“De esta manera, el primer mandatario provincial nos devolvió lo que Nación nos quitó, para que sigamos avanzando con obras en nuestras localidades y generando fuentes de trabajo”, concluyó.

