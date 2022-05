Destacan la inversión y el compromiso que tiene Formosa en materia de hidrocarburos

Compartir

Miguel Ojeda, secretario general del Sindicato de Petroleros del NEA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la inversión y el compromiso que tiene Formosa en materia de hidrocarburos, al destacar los avances que hay en las tres áreas hidrocarburíferas de la provincia que son Palmar Largo (a cargo de REFSA), el Surubí y El Chivil.

“Ya hace más de un año que Refsa está a cargo de la zona de Palmar Largo. están mejorando la producción, en total tenemos 68 afiliados, son casi 92 en total, tengo a unos que todavía no están afiliados con nosotros, llegamos a un acuerdo con los compañeros de Salta y Jujuy, algunos trabajan en Salta, viven ahí y se les complica para cambiarse, pero estamos trabajando en eso, la producción mejoró muchísimo, está al doble de lo que dejó la otra empresa, estábamos asustados porque teníamos miedo que se cierre”, comenzó diciendo.

“El gobierno está invirtiendo en ese sector con la empresa privada que hay, están incentivando a que haya mejor inversión, son pozos viejos, no se puede dejar de producir porque se van deteriorando los pozos, se está recuperando bastante bien, tenemos perspectiva de llegar a los cien barriles diarios que va a ser un golpe muy bueno para la provincia, para todo el sector”, destacó Ojeda.

Acotó que actualmente “estamos en 68 barriles diarios, vamos en ese promedio, esperamos antes de fin de año llegar a los cien barriles diarios, y eso que el pozo tiene varios años, están trabajando para recuperar unos pozos que por falta de inversión estaban abandonados, hay dos pozos donde empezar a trabajar para limpiar, para ver cómo seguir la producción, pensamos llegar para fin de año a esos cien barriles diarios, el Chivil está cerrado, ahora están llegando unos camiones para ver cómo reactivar eso”.

En cuanto al pozo Surubí, Ojeda explicó que “todavía sigue con una empresa privada, creo que estos días se está viendo para que se haga cargo Refsa pero todavía no pasó. En los otros pozos no tenemos afiliados todavía, estamos afiliando, ahí aumentamos la cantidad, quedaron algunos pendientes, con Surubí y Chivil vamos a estar en los 92 afiliados que tendríamos que tener”.

“Estuve hace 25 días en Palmar Largo y con el Ministro de Producción de Hidrocarburos de ahí y el compromiso que tiene Formosa es muy bueno para nuestro sector, esperemos que se cumpla, que aparezcan los fondos para hacer viables todos los proyectos que están en vista”, dijo.

Para finalizar recordó que la empresa anterior, “dejó de invertir e hicieron mala inversión que provocó la pérdida de un pozo por ejemplo, eso se está tratando de recuperar ahora, el gobierno trajo la maquinaria para destrabar ese pozo y seguir produciendo, fueron vaciando la empresa, hicimos la denuncia en el ministerio porque veíamos que se estaban llevando incluso los caños, materiales del yacimiento y denunciamos, los afiliados nuestros nos pasaban la información”.

