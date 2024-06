Destacan pago simultáneo de bono y aguinaldo en Formosa

Diversos testimonios destacan la importancia de que el Gobierno de Formosa haya pagado en simultáneo un bono extraordinario junto al aguinaldo, lo cual ha generado un aumento en las ventas. Agradeciendo la medida, la ponderan como muy positiva para la economía local.

Fue el propio gobernador Gildo Insfrán quien anunció el pago de un suplemento especial, no remunerativo, no bonificable por única vez, de 200 mil pesos destinado a empleados públicos, activos y pasivos, en simultáneo con el Sueldo Anual Complementario del primer semestre. Y además confirmó el cronograma de pagos del sueldo de junio del 27 al 30 de junio.

Dichas medidas se complementan con el aumento del 52% acumulado respecto del mes de enero, oportunamente dispuesto en los meses de febrero y mayo, así como el establecimiento del salario mínimo de bolsillo garantizado de 350 mil pesos para todo el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial.

Esta decisión de política salarial significa para el Tesoro Provincial un desembolso superior a los 65 mil millones de pesos, suma que se solventa sin acudir a endeudamiento alguno.

En ese marco,un formoseño que por cuestiones laborales reside actualmente en la Patagonia, de visita en la ciudad capital, contrastó que en el sur del país “antes del día 15 no se cobra”, mientras que “acá, antes de llegar a fin de mes, el día 26, 27 o 28, ya se paga”.

“Y ahora dieron este bono que es un refuerzo que ni la Nación lo paga. Soy jubilado nacional y a nosotros nos dieron 70 mil pesos. En cambio, en Formosa otorgaron 200 mil más el aguinaldo”, subrayó.

Y avanzó: “Eso no lo da ninguna otra provincia, ni la Nación. Felicito al Gobernador porque se ocupa de la gente, que hoy está con dinero en la mano y también se reactivan los comercios”.

Por su parte, otra mujer ponderó a la medida del Ejecutivo Provincial como “muy positiva”, mientras que un hombre que se desempeña como remisero puso de resalto: “Me parece bárbaro, pude pagar algunas cosas y estoy más tranquilo ahora”.

“Se ve más movimiento en las calles y se reactivan las ventas también”, acentuó, por último.