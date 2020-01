Destacan que extensión de subsidio al transporte urbano permitirá congelar la tarifa hasta abril

Compartir

El director de Transporte de la Municipalidad, José Olmedo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la renovación del acuerdo entre el gobierno de la provincia y la Comuna para que continúe el subsidio de 15 millones de pesos mensuales para sostener el servicio de transporte urbano de pasajeros, algo que permitirá congelar el valor de la tarifa hasta el mes de abril.

«Se firmó este convenio y se prorroga por 120 días el subsidio que es un gran alivio para el transporte público de Formosa», explicó.

Acotó que además «vamos a estar recibiendo un dinero de nación en calidad de subsidio previo a una firma entre provincia y nación para poder recibir ese dinero que son unos 7 millones de pesos. Con eso se congela el precio del pasaje al menos hasta abril, la contrapartida de esto es adherirnos al congelamiento de las tarifas lo cual ya lo hemos hecho de forma anticipada para estar en consonancia con lo que pide el presidente Alberto Fernández, como también la autoridad de aplicación de la provincia de Formosa».

«No debemos olvidarnos que todo tiene que venir enlazado por la sencilla razón de que es una cuestión netamente legal, estamos administrando fondos públicos y nosotros después debemos rendir esos fondos públicos a los ciudadanos de Formosa y hay una cuestión documental que se debe zanjar, pero es cuestión de esos trámites, no son nada que impidan al respecto para poder tener ese dinero y llevar mayor tranquilidad a los vecinos de Formosa para que tengan garantizado el servicio de transporte urbano de pasajeros a una tarifa como la que tenemos en la ciudad que por cierto es la que debemos mantener para que tengamos el servicio que nos merecemos», indicó.

De la misma forma destacó que el subsidio nacional de 7 millones de pesos iba a ser insuficiente si no era por la ayuda del gobierno provincial. «Todos los avatares económicos que padecimos los argentinos en el año 2019 fueron por malas decisiones y malas administraciones de los fondos públicos por parte de este gobierno nacional que por suerte y gracias a la decisión de un sinnúmero de argentinos ha dejado el gobierno nacional y ha dado apertura a este gobierno que tenemos hoy que como dijo Alberto Fernández en más de una oportunidad, vamos a tener a la Argentina de pie pero entre todos los argentinos», señaló.

En cuanto a si habrá más aportes más allá de los 15 millones de pesos de la provincia y los 7 millones de nación, sobre todo para asegurar el pago de sueldos de los choferes, Olmedo explicó que «el día jueves hubo una reunión de los representantes de los trabajadores con los representantes de los empresarios sumado a un representante del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo, hubo un cuarto intermedio para resolver determinadas cuestiones salariales y este jueves 30 sigue así que vamos a estar todos pendientes de eso, obviamente entiendo que la idea es que llegue otro tipo de dinero para poder alivianar un poco más la economía empresarial que la verdad está bastante complicada y en realidad no pasa por la cuestión de ahí sino que aliviar la economía doméstica de los argentinos porque no debemos olvidarnos que si el trabajador tiene una mejora en su condición remunerativa repercute en forma directa sobre las tarifas y es ahí donde vamos a tener complicaciones y el que abona las tarifas es el vecino de la ciudad de Formosa en consecuencia lo que se hace siempre es tratar de aliviar la economía doméstica de los argentinos tomando esta impronta de cargar determinado dinero en forma de subsidio en beneficio de los trabajadores», explicó.

Indicó además que «el subsidio provincial ya está transferido y los días que queda de esta semana se le estará haciendo la transferencia a la empresa para que pueda afrontar sus obligaciones y con los 7 millones de pesos seguimos a la espera de la firma del acuerdo».

Para finalizar habló del Boleto Estudiantil Gratuito y adelantó que «en breve vamos a estar informando sobre esto, estamos corroborando que funcione correctamente la página que va a elegir el turno para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio y una vez que tengamos esto bien aceitado y que funcione correctamente, que no tengamos inconvenientes con el vecino de la ciudad de Formosa vamos a lanzar la página, vamos a estar otorgando los beneficios entre los días 17 de febrero y 17 de abril del 2020, beneficio que alcanza a más de 20 mil estudiantes en la ciudad de Formosa. Estos días vamos a informar cuándo vamos a tener la página habilitada para que los estudiantes que residen en la ciudad de Formosa puedan recibir el beneficio que es bastante amplio, en la región somos los que más cantidad de boletos otorgamos a los estudiantes para que puedan asistir a sus clases en forma totalmente gratuita».