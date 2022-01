Destacan que gracias a la vacunación, los caso positivos de COVID-19 son leves en su mayoría

Compartir

El médico epidemiólogo y director del Hospital Central Mario Romero Bruno destacó el alto porcentaje de población vacunada contra el coronavirus: 92% en primera dosis, llegando al 80% en segundas dosis y cerca del 50% con refuerzo, constituyéndose así en la jurisdicción con más refuerzos aplicados del país.

En ese marco, el funcionario dijo “no entender” los cuestionamientos al Pase Sanitario que realizaron este fin de semana un grupo de personas, tras defender esta política de Estado que alienta la vacunación.

Romero Bruno se refirió también a la gran cantidad de casos de COVID-19 registrados en los últimos días, y explicó que esto aún podría “duplicarse porque estamos viendo las consecuencias de lo que ocurrió en las reuniones que se dieron a fin de año”.

Dijo el médico que afortunadamente la mayoría de los casos diagnosticados en los últimos días se presentan con síntomas leves: congestión nasal, dolor o picazón de garganta, un poco de fiebre. “Esto es producto de que esta es una variante más atenuada y sin dudas el efecto de la vacunación”, precisó.

Al hablar de los casos a nivel país, superando los 100 mil, dijo que la ocupación de la Terapia Intensiva oscila entre el 35 y 40% en la mayoría de los casos, y los complicados son personas no vacunadas o con esquemas de vacunación incompletos.

En este sentido recordó que Formosa tiene una alta cobertura de vacunación, 92% en primera dosis, llegando al 80% en segundas dosis y cerca del 50% con refuerzo, siendo la provincia que más refuerzos aplicados tiene en el país. “Esto nos da un margen de cierta tranquilidad, pero igualmente hace que tengamos que reforzar los cuidados personales” consideró.

Romero Bruno insistió en la necesidad del buen uso del barbijo, evitar los espacios cerrados, reuniones con muchas personas, crear pequeñas burbujas, ventilar los espacios donde se trabaja, evitar compartir cualquier tipo de utensilio, el mate, tereré, cualquier tipo de bebidas.

Pase sanitario con vacunas

El funcionario defendió la implementación en el país y la adhesión en Formosa del pase sanitario con vacunas, documento que acredita la vacunación completa contra el coronavirus de las personas, para acceder a espacios al aire libre con más de 100 personas, realizar algunos trámites en oficinas públicas nacionales, provinciales y municipales, sólo por citar un ejemplo.

“Uno no puede entender a la gente anti-vacunas, tampoco explicarlas, habrá un razonamiento no sé de qué tipo, también nos pasa lo mismo con las personas que no aceptan el Pase Sanitario” ,cuestionó Romero Bruno al referirse a un grupo de personas que este fin de semana se manifestó en contra de esta política pública.

“Se trata de una política de Estado que hace que se cuide a las personas, porque se le está pidiendo que tenga el esquema de vacunación completo, que haya transcurrido cierto tiempo después de las dosis aplicadas y que esto sea para los lugares donde hay muchas personas” expresó.

Dijo que se promueve el pase sanitario para “evitar la transmisión y riesgo de las personas que no están vacunadas”.

Casos positivos

Al proyectar la situación epidemiológica para las próximas semanas, señaló que “si esto continúa así, transcurrido el mes de enero podemos comenzar a pensar un mejor horizonte, pero la realidad es que subimos en ascensor y bajamos en escalera” graficó el médico al hablar de la rápida transmisibilidad del virus.

En cuanto a los casos positivos detectados, reiteró que la mayoría se trata de formas leves, transcurrido el tiempo, en el caso de personas con vacunación completa son 7 días de aislamiento más 3 días de cuidados y para quienes no tienen el esquema vacunatorio completo, 10 días de aislamiento sin necesidad de hisopado para el alta, de acuerdo a las nuevas recomendaciones.

