Destacan que la estabilización de últimos meses de la economía permitió recuperación de la actividad

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) destacó que «la estabilización de la economía alcanzada en los últimos meses permitió que la actividad económica comience a expandirse de manera considerable».

Como resultado de estas políticas, «la construcción ya acumula 12 meses al hilo de creación de empleo y la industria produce un 5% por encima del año 2019», resaltó la Undav.

El Informe explicó que, inicialmente, «la pandemia del coronavirus alteró el programa de gestión diseñado por la actual administración para reactivar la actividad económica» pero «la estabilización de la economía alcanzada en los últimos meses permitió que la actividad económica comience a expandirse de manera considerable».

En esa línea destacaron que, de acuerdo a los resultados del Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora el Indec, «la producción manufacturera en el octavo mes del año se encontró un 5,8% por encima de lo registrado en el mismo mes del año 2019» y un 13,8% arriba respecto a 2020.

Asimismo, de los 16 sectores que conforman el IPI manufacturero, 10 mostraron mayores volúmenes de producción que hace dos años.

«Por la contención que brindó el Estado nacional a través de créditos productivos subsidiados o programas como el ATP, entre otras medidas, no solo se logró amortiguar el impacto de la crisis, sino que también se sentaron las bases para la reactivación de la industria manufacturera», consideró la Undav.

De igual forma, la Universidad resaltó que «en el octavo mes del año 2021, el IPIP (Índice de Producción Industrial Pyme) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se expandió en términos interanuales un 20,2% y un 7,2% respecto a agosto del 2019.

«Ocho rubros de los once relevados por CAME mostraron aumentos en comparación con el mismo mes del año 2019», agregó el trabajo.

También se subrayó que en los primeros nueve meses la fabricación de automóviles se incrementó un 85,5% en relación con el mismo período del año pasado y un 27,4% con respecto al año 2019.

En la misma sintonía, la Undav remarcó los buenos resultados obtenidos en cuanto al patentamiento de vehículos, en la producción metalúrgica y siderúrgica y en la actividad de la construcción, entre otros indicadores.

