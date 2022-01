Destacan vacunatorio fijo en Laguna Naineck que también beneficiará a colonias aledañas

Compartir

El intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, destacó la relevancia social y sanitaria que representa el vacunatorio fijo en la localidad.

El jefe comunal expresó: “A pesar de que tenemos un alto porcentaje de vecinos vacunados es muy importante, porque siempre queda alguien sin recibir la dosis, ya sea porque no pudo trasladarse o no estuvo en la localidad el día de la jornada de inmunización”.

A su vez amplió, que se van a realizar operativos en colonias alejadas, “como por ejemplo en la colonia Toro Paso que queda a 35 kilómetros”, sostuvo.

Respecto de la situación epidemiológica, celebró que «ya van semanas en donde no tenemos casos positivos. El contexto sanitario es más que óptimo, inclusive el de los pueblos de la Ruta 86».

Por otra parte, el director del hospital, el doctor Gregorio Bertuol, explicó: «Tenemos todo organizado, el personal de salud siempre está presente, algunos van a realizar la tarea fija de inocular en el centro vacunatorio todos los días de 8 a 20 horas y otro grupo saldrá a hacerlo a domicilio”.

Para finalizar, aseguró: “No vamos a descuidar ningún lugar, vamos a cubrir todos los espacios físicos para que las personas puedan acceder a la vacuna».

