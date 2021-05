Destacaron la recaudación alcanzada por el pago del Aporte Solidario

Compartir

Funcionarios y legisladores nacionales oficialistas destacaron la recaudación de más de $ 223.000 millones que generó el Aporte Solidario y Extraordinario a personas con patrimonios superiores a $200 millones, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo, según datos preliminares reportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La funcionaria dijo también que el organismo “notificó el inicio de fiscalizaciones integrales” a los contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, que generó ingresos por más de $ 223.000 millones gracias al cumplimiento de alrededor del 80% del universo potencial alcanzado por la ley.

“Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte”, señaló la titular de la AFIP.

Por su parte, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, dijo que “el Aporte Solidario nos hace un país mejor, más justo e igualitario. El 80% de las personas alcanzadas cumplió la ley y la recaudación de $223.000 millones será para sectores afectados por la pandemia”.

Desde el plano legislativo, el diputado nacional Marcelo Casaretto sostuvo que este resultado puso de manifiesto que “fracasó la estrategia de la oposición, que durante los debates decía que nadie iba a pagar”.

“Es un gran éxito que más del 80% de los contribuyentes hayan pagado y generado una recaudación muy importante”, subrayó Casaretto.

El entrerriano también señaló la solidez jurídica de la ley votada por el Congreso: “No es casual que solo una minoría eligió litigar. Es una minoría de la sociedad, pero aparenta ser más grande por la reproducción de su mensaje”. La vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, destacó que al menos 10 mil personas pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario: “Lo judicializaron 220 de los dueños de los patrimonios alcanzados. Un momento excepcional requiere medidas excepcionales”.

Por su parte, Leopoldo Moreau, cuestionó que “algunos fueron a la justicia para no pagar, entre ellos accionistas de Clarín y La Nación lo que permite comprender por qué desde sus medios ‘independientes’ se oponían tenazmente al aporte y, por supuesto, los Caputo. y el que más duele por su origen, que es Carlos Tévez”.

“Obviamente el ‘macrilarretismovidalista’ también defendió a los que representa pero esta vez no pudo. En el Congreso se impuso por iniciativa del bloque del Frente de Todos, el interés y las necesidades de las mayorías, y ahora hay que reclamar que la Justicia se pronuncie rápidamente y aporten los que no lo hicieron”, expresó Moreau.

En tanto, el diputado nacional Itaí Hagman evaluó que “la buena noticia es que más de 10 mil personas alcanzadas ya presentaron sus declaraciones juradas y comenzaron a pagar. Esto implica ingresos por más de 223.000 millones de pesos de recaudación que como estaba especificado en al ley tienen un destino concreto.

“La mala noticia es que 220 personas alcanzadas por este aporte iniciaron acciones legales para no pagarlo y estimamos que debe haber unas dos mil personas aproximadamente que no se presentaron ante los tribunales por el momento, pero tampoco presentaron sus papeles ante la AFIP”, agregó. Gabriela Cerruti también se refirió a los 220 ciudadanos con fortunas superiores a los 200 millones de pesos que se negaron a cumplir con la ley: “Los egoístas son pocos y ruidosos; pero, por suerte, los solidarios son más. Nadie se fue del país, nada colapsó”.

Asimismo, la diputada por San Luis, Victoria Rosso, destacó que “el aporte solidario ya generó ingresos por más de $223.000millones, de los cuales el 20 por ciento, unos $44.600 millones, se destinará al Progresar y el mismo porcentaje a ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

El santafesino Germán Martínez sostuvo que “aunque muchos intentaron boicotear el Aporte Solidario y Extraordinario, el 80% de las grandes fortunas alcanzadas cumplieron con el pago y se recaudaron más de 223.000 millones de pesos. Más salud, más trabajo, más becas, más urbanización, más energía.

Otro que cuestionó duramente a quienes no cumplieron con la ley fue Juan Carlos Alderete: “Solo 220 lo judicializaron para no pagar, hay que avanzar en una Argentina en la que paguen más los que más tienen. Los sectores más reaccionarios, todos ellos vinculados al macrismo, se oponen a pagarlo, entre ellos están Magnetto, Aranda y Pagliaro (Grupo Clarín), Saguier (La Nación), Ratazzi (Fiat), Pérez Companc (Molinos) y los Caputo, entre otros”, dijo Alderete.

La diputada Fernanda Vallejos, agregó que quienes integran el universo de los que realizaron el aporte solidario y extraordinario, “cumplieron con sus obligaciones, pero también cumplieron con un imperativo moral: el del esfuerzo compartido, donde los que más tienen más deben aportar”.

En tanto, el diputado Nicolás Rodríguez Saa se pronunció por “una Argentina con argentinas y argentinos vivos y sanos, porque así convocó Máximo en su discurso del Aporte Solidario” y resalto que hoy se ve “cómo se convierte en realidad, en más recursos para el sistema productivo y sanitario”.

