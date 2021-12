Destacaron que «la economía de toda la provincia está funcionando»

Compartir

El subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, resaltó las acciones del Gobierno provincial durante la pandemia, marcando que “hoy vemos la reactivación económica en todos los sectores”.

El funcionario puso de resalto que en el marco de la contingencia “se trabajó muchísimo”, subrayando que “fueron dos años donde el Estado provincial trató de estar a la altura de las circunstancias y creo que lo logró con todas las decisiones políticas y las acciones que fue llevando adelante”.

En ese sentido, aseveró que “hoy estamos viendo los resultados”, ya que la reactivación de los diversos sectores de la economía local es una realidad merced a la exitosa campaña de vacunación y las medidas sanitarias adoptadas por la provincia.

Aludiendo específicamente al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, del cual depende la Subsecretaría a su cargo, dijo que la cartera “tiene muchas áreas que estuvieron abocadas a todo esto”, señalando que desde Desarrollo Económico “la idea era trabajar y acompañar a todos los sectores económicos de nuestra provincia”.

En este punto, recordó que “hubo muchos meses donde no se pudo trabajar, pero tratábamos de acompañar, visitar y tomar contacto con los empresarios y los emprendedores, escuchándolos y viendo de qué manera podíamos ir ayudándolos”.

Y ponderó que en este accionar “el Gobierno Nacional también nos acompañó con las diferentes herramientas, como los ATP”, a los que se agregaron “los aportes provinciales y los $250 millones que el Gobierno formoseño puso a disposición de todos los sectores económicos que no pudieron trabajar en la época más difícil de la pandemia, los meses de mayo, junio y julio”.

“El Estado estuvo presente e invirtió para que los empresarios y todos juntos podamos sostener los puestos de trabajo”, enfatizó.

“Los resultados me parece que están en la calle –acentuó-. Vemos la reactivación en Formosa de todos los sectores. Quizás alguno con determinada situación, donde se estará recuperando de aquellos meses donde no pudo trabajar, pero ahora lo está haciendo. Hoy, la economía de toda la provincia está funcionando”, subrayó.

No dejó de mencionar también los aumentos salariales otorgados por el gobernador Gildo Insfrán para los empleados públicos, lo que “ha permitido que rápidamente la gente tenga ese dinero en el bolsillo y que cuando paulatinamente se fue volviendo a la ‘normalidad’, a los comercios y a los diferentes sectores, posea esa capacidad de compra y la recepción por parte de los empresarios”, completó.

