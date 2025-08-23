Destinos confirmados para los próximos amistosos de la Selección Argentina

Si bien aún resta definir rivales y algunas ciudades, ya se sabe que el campeón del mundo pisará suelo africano el próximo noviembre.

Con el pasaje asegurado para el Mundial 2026, la Selección Argentina apunta sus cañones a la preparación de cara a lo que será la defensa del título obtenido en Qatar. El desafío inmediato presenta el cierre de las Eliminatorias en septiembre ante Venezuela y Ecuador. Pero antes de que finalice el 2025 hay dos fechas FIFA en las que la Scaloneta tendrá amistosos, y hoy se confirmó donde serán.

Este viernes, tal como había adelantado Olé, la AFA emitió un comunicado donde confirma los destinos para las giras de octubre y noviembre del conjunto albiceleste. El primero será en los Estados Unidos y comprende los días del 6 al 14. Pero aún no se conocen los rivales.

Si bien México aparecía como una posibilidad, la Federación mexicana desestimó la chance. También podría aparecer algún seleccionado centroaméricano, como se dio antes de Qatar 2022 con Jamaica y Honduras. El local, Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, sería un rival con más jerarquía. Al igual que Canadá, semifinalista en la última Copa América y que jugó contra la Selección en ese certamen.

Tampoco se dieron a conocer posibles ciudades que alberguen los partidos en Norteamérica (serían dos matchs). La chance siempre latente es Miami, por ser la casa del capitán y porque en los últimos años la casa madre del fútbol argentino anunció la construcción del centro de entrenamiento en la ciudad de la Florida. ¿Jugará Messi con la Albiceleste en la cancha de Inter?

Confirmados los

amistosos de noviembre

Los otros destinos confirmados para el mes de noviembre son los más exóticos y los que llaman más la atención de los fanáticos a nivel mundial de Argentina. Serán las ciudades de Luanda en Angola y Kerala en India.

Los días para ambos compromisos aún no están confirmados, pero se sabe que la fecha FIFA va del 10 al 18 de ese mes.

¿Los rivales? también resta confirmarse. Pero, en principio, el que pica en punta es el combinado de Angola. Se convertiría en la décima selección africana que enfrente Argentina a nivel oficial o amistoso. Nigeria es el rival que más veces enfrentó (9 partidos). Completan la lista Marruecos (3), Costa de Marfil, Sudáfrica y Camerún (2), y un encuentro ante Egipto, Túnez, Libia y Argelia.