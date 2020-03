Desubicado comentario de género de Tartu sobre Lizy Tagliani, ante la versión de pelea con Campi

Compartir

Linkedin Print

La exitosa temporada teatral que están realizando Lizy Tagliani y Campi, junto a Peto Menahen y Oski Guzmán, en Los Bonobos, tendría una interna oculta entre los protagonistas, al menos eso contó el periodista Gustavo Méndez en Confrontados. Lo que no esperó el panelista fue la grosera y desubicada intervención de su compañero Augusto «Tartu» Tartúfoli, al opinar de la capocómica.

«Lizy está muy enojada con Campi. Son los protagonistas de calle Corrientes con Los Bonobos. ¿Pero qué fue lo que pasó?», comenzó diciendo Méndez.

Atenta a la versión de su compañera, Marina Calabró acotó: «Lizy no se pelea con nadie, es imposible que tenga un enemigo, es la mujer más buena que conozco en este medio. Campi es de carácter, pero no tiene enemigos».

Sin embargo, el panelista prosiguió con su información: «Un chiste terminó siendo un mal chiste. ¿Qué le habría dicho Campi a Lizy? ‘Qué suerte que ahora estás haciendo una obra de texto, de autor, y no comedias baratas’. ¿Y Lizy qué hizo? En vez de tomarlo a gracia, recogió el guante y le dijo ‘callate, ahora vas a ser famoso gracias a mí'».

Inesperadamente, Tartu lanzó un comentario desafortunado, que en primera instancia no habría sido oído por Calabró: «Te colgaste de esta, le dijo (Tagliani)». Y Marina señaló: «No, Lizy es la reina de la humildad. Salvo que haya sido en tono de chiste. Ay, yo me perdí algo. A ver Franco (Torchia)».

Lejos de dejar pasar el bocadillo de Tartu, Torchia arremetió en defensa de Lizy: «El aire es inteligente y la televisión es sabia. Así se está construyendo (en el sector que se sientan Tartu y Carlos Monti) una zona gélida, diría yo, Precámbrica, sedimentada, de animales pertenecientes al Paleozoico. Es de otros tiempos a la civilización humana. No te preocupes, Marina, todo se ve».

La conductora concluyó el tema avalando la postura de género de Franco: «¡Horrible! Ok, que se haga cargo el que lo dijo y la posición de género que quedó expresada es la del programa, pero la expresa Franco Torchia».

Pelea desmentida:

A sabiendas del rumor de malestar con su compañera teatral, Campi no tardó en desmentir la pelea con Lizy subiendo una foto cómplice con ella, junto a un claro comentario, en Instagram.

«¡Qué lindo laburar con vos @lizytagliani! Sigan diciendo lo que quieran», escribió el humorista. Y Tagliani le contestó, cariñosamente y con humor: «Campito hermoso, (emojis de caritas con ojos de corazones), ¿esta caritas son de enamorada? Quiero de alegría, pero no encuentro, jajaja».