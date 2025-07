Desvalijaron el departamento a Carmela Bárbaro: «Este robo no fue al voleo»

La tarde del domingo se convirtió en una pesadilla para Carmela Bárbaro, quien sufrió un robo en su departamento del barrio de Belgrano mientras se encontraba fuera de su hogar con su hijo menor. El hecho fue confirmado por la propia periodista este lunes en A la tarde, el programa de América TV.

El episodio ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de Luis María Campos y Teodoro García, donde la periodista reside junto a sus hijos Manuel y Elena, esta última fruto de su relación con el recordado conductor y productor Gerardo Rozín. Carmela relató que había salido a cenar a la casa de su madre con su hijo menor, y al regresar encontró el departamento violentado, revuelto y con varias pertenencias faltantes.

“Me barretearon la puerta. Yo estaba comiendo en la casa de mi mamá con mi hijo. Sabían que me había ido y que iba a tardar. No fue al voleo”, afirmó con contundencia al aire en el ciclo de Karina Mazzoco. La hipótesis de un robo al azar fue rápidamente descartada por la propia víctima, que advirtió sobre la posibilidad de que los delincuentes hayan actuado en base a información equivocada sobre la existencia de dinero en su domicilio.

“Tengo claro que este robo no fue al voleo. Alguien vendió un dato que era erróneo”, insistió. Según explicó, los ladrones actuaron con precisión: ingresaron al edificio sin dejar rastros visibles en la planta baja, accedieron al piso 8, donde está ubicado su departamento, y allí forzaron la puerta principal para ingresar. No hay registros de otros episodios similares en el edificio, lo que quiere decir que el ataque fue dirigido exclusivamente contra ella.

Al ingresar a la vivienda, los delincuentes revolvieron todos los ambientes: cajones, muebles, baños, ropa, papeles. Incluso desmontaron los artefactos de iluminación, aparentemente en búsqueda de escondites. “Vinieron a buscar plata. Tenían un mandato”, resumió Bárbaro. “Hasta sacaron los apliques de luz”, agregó.

En cuanto al botín, Carmela detalló que no se llevaron una gran cantidad de objetos materiales, pero sí algunos elementos de valor emocional: la consola de videojuegos PlayStation 5 y el celular de su hijo, algunas joyas de oro, y en particular, la alianza del abuelo de Rozín, una pieza de valor sentimental. También había en el lugar 200 dólares que le habían regalado a su hija por su cumpleaños número 15. “Lo único que había eran esos dólares, pero bueno, son cosas materiales”, dijo.

La periodista alertó de inmediato a la Policía y actuó con rapidez para proteger a su hijo menor: al advertir la situación, no lo dejó ingresar al departamento. Fue el encargado del edificio quien se ocupó de cuidarlo mientras ella esperaba el arribo de la Policía Científica, que tomó huellas y realizó las pericias correspondientes.

El caso está siendo investigado, y según ella informó, las cámaras de seguridad del edificio registraron el accionar de los delincuentes, quienes actuaron con el rostro cubierto y utilizando guantes. “Sabían dónde estaba la cámara. No los amedrentó. Se llevaron la cámara que tenía adentro del departamento. Está claro que fue planificado”, afirmó. También explicó que en el edificio no hay encargado los domingos, lo que podría haber sido aprovechado por los ladrones para actuar con mayor tranquilidad.

Sobre la posibilidad de que alguien de su entorno haya estado involucrado en la filtración del dato que motivó el robo, la panelista reconoció: “Lo que uno empieza a repasar es en cuánto tiempo me siguieron, cómo conocían mis movimientos, cómo sabían que no había nadie. Tal vez fue alguien que te observa, porque uno tiene una vida bastante rutinaria”. A pesar de ello, aclaró que no tiene una sospecha concreta sobre personas puntuales: “Hace un mes el consorcio hizo un arreglo, pero no pienso mal de esa gente. Puede ser que alguien le haya vendido un dato a otro”.

“Me duele mucho el shock en el que están mis hijos. No me puedo mover de mi casa. Dormí apenas tres horas”, confesó. Actualmente cuenta con consigna policial en la puerta del edificio, y permanece en contacto con las autoridades mientras se desarrolla la investigación.