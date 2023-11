Detallaron sobre el último frente de tormenta y sus consecuencias en el sistema hídrico provincial

El coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el ingeniero Horacio Zambón, se refirió al frente de tormenta del lunes, puntualizando que provino del sector noroeste e ingresó a la provincia, resaltando que los mayores milimetrajes se dieron en la ciudad de Formosa.

Y señaló que esto se reflejó también en toda la región sudeste, central, y prácticamente el norte, “siendo satisfactorio para todos los habitantes de la zona, especialmente las plantas de agua potable como el campo”.

Puntualizó que “en Capital cayeron unos 239 milímetros”, que son los máximos, pero hubo valores cercanos en Mojón de Fierro, Mariano Boedo, San Hilario, y zona de Pirané Sur.

Zambón expuso que estas “son lluvias que tienen un comportamiento extraordinario en cuanto a la cantidad caída, porque en los registros no contamos para el mes de noviembre valores de estas precipitaciones”, añadiendo que esto suele darse en la última semana de abril y la primera semana de mayo.

Sin embargo, indicó que “la naturaleza se comporta de esta manera y prueba de ello son los frentes de tormenta que sucedieron, en las últimas semanas, en territorio paraguayo”.

En este marco, hizo saber que el registro hidrométrico del río Paraguay, “no acusa significativo ascenso, solo unos pocos centímetros, con lo cual traería un poco de tranquilidad”, consideró, especificando que “subió unos 12 o 13 centímetros, fruto de toda la descarga de los 239 milímetros caídos, en el centro de la ciudad de Formosa”.

Asimismo, subrayó que el hecho de que el casco urbano se llenó en su totalidad, “es natural”, por ser tanta en tan poco tiempo, y remarcó que “hay que comprender que las líneas de escurrimiento no van inmediatamente al río Paraguay, sino que tiene un tiempo de traslado”.

Y con esto, se refirió a que “cuando ocurren este tipo de precipitaciones voluminosas hay arrastres de basuras, hojas, papel y todo lo que puede llegar a obturar las bocas de tormentas naturales”.

En lo que se refiere al río Pilcomayo, el ingeniero expuso que “se están dando tormentas menores en el territorio boliviano, que producen una serie de pulsos”.

Manifestó que “esos pulsos ingresan al territorio formoseño a través de la corredera fluvial del sistema del río Pilcomayo y traen respuesta inmediata a todo el departamento Ramón Lista y la ciudad cabecera del Bermejo, en lo referido al Bañado la Estrella”.

Siguiendo esta línea, aseveró que “posiblemente en la ruta Provincial Nº 28 se registren valores interesantes de precipitaciones”, y si bien, “es poco, sirve conforme al grave panorama de sequía que estábamos atravesando”, continuó.

En tanto que, sobre el río Bermejo, Zambón informó que “la respuesta todavía es un tanto leve porque los frentes de tormentas estuvieron hacia el norte y no tanto en el territorio boliviano de Tarija, que es el que aporta fundamentalmente a la cuenca de este río”.

Por todo ello, al concluir, dejó en claro que “constantemente estamos monitoreando estos frentes”.