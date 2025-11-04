Detalles esclarecedores del vuelco con incendio y el trágico hallazgo en el riacho

En una reveladora entrevista concedida al programa “Exprés En Radio”, emitido por FM VLU 88.5 y perteneciente al Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h), la Sub Comisario Laura Torales de la Policía de Formosa aportó claridad y datos precisos sobre dos recientes hechos que mantuvieron en vilo a la opinión pública formoseña. El diálogo con el conductor, Daniel Moreira Viera, permitió trazar un panorama completo de la actuación policial y judicial.

DRAMÁTICO SINIESTRO VIAL EN ACCESO SUR CON VUELCO E INCENDIO TOTAL

El primer punto de la agenda fue el impactante siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 11, a la altura del acceso sur de la capital, que culminó con el incendio de un automóvil. Un suceso que, si bien causó un gran impacto visual y preocupación, afortunadamente no dejó víctimas fatales ni lesionados de gravedad.

La Sub Comisario Torales inició su relato confirmando los pormenores del hecho: «Así es, Daniel. Como menciona usted, eh, en este caso un siniestro vial, un automóvil está involucrado, el cual el COVID se prendió fuego y el hecho habría ocurrido eh sobre ruta nacional número 11 en el acceso sur exactamente eh este día lunes alrededor de las 19 horas».

Respuesta Inmediata y Dinámica de la Emergencia

La rápida coordinación de las fuerzas de seguridad fue clave para contener la situación. Tras recibir la alerta a través de la línea de emergencias 911, se movilizó al personal de la Comisaría Puente Uriburu y, crucialmente, al Cuerpo de Bomberos Delegación de Anáhuac Formosa.

La Sub Comisario detalló la secuencia del accidente: «Según las averiguaciones, el hecho eh el vehículo circulaba eh por Nacional 11 hacia el barrio barrio eh del Carmen y por cuestiones que se tratan de establecer el conductor eh perdió el control del vehículo, volcó al sector del San Juan y luego el auto se prendió fuego».

El personal del cuerpo de bomberos, con profesionalismo, «inició las tareas de extinción mediante la utilización de líneas de ataque y control la situación». La intervención fue vital para evitar que el fuego se propagara.

Ilesos por Milagro: Los Ocupantes del Vehículo

En medio de la emergencia, la mayor tranquilidad provino del estado de los ocupantes del rodado, un dato que fue motivo de alivio: «En el caso del conductor y sus acompañantes eh había una persona de 28 años y un niño pequeño, tiene solo nacidos en el lugar y por personal del SIPEC y gracias a Dios no hubo necesidad de trasladarlos al hospital porque se encontraban en buen estado de salud. Salieron ilesos del hecho».

Respecto a las causas del vuelco, la Sub Comisario Torales ratificó la seriedad de la investigación: «¿Se ha podido establecer el motivo por el cual perdió el control del vehículo el conductor, subcomisario, o todavía es materia de investigación? Es materia de investigación, Daniel». Las actuaciones procesales fueron realizadas por la Dirección General de Policía Científica, quienes se encargaron de documentar exhaustivamente la escena para esclarecer las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control.

HALLAZGO EN EL RIACHO FORMOSA: ESCLARECIMIENTO DE UNA TRAGEDIA

La segunda parte de la entrevista se centró en un hallazgo de carácter trágico: el descubrimiento de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del Riacho Formosa. La rápida y coordinada intervención de múltiples dependencias policiales permitió esclarecer la identidad del occiso y la causa de su deceso.

La Sub Comisario precisó la hora y lugar del aviso: «Así es, Daniel. Eh, con respecto a este hecho eh fue a las eh el día de ayer a las 14:30 aproximadamente un grupo de personas me informó sobre la presencia de de aparentemente un cadáver, de una persona que se estaba flotando en el Riacho, a la altura del barrio San Antonio para que más o menos se ubiquen».

Despliegue Policial Multidisciplinario

La complejidad de la situación activó un importante operativo de búsqueda que incluyó a diversas áreas especializadas, demostrando la capacidad de articulación de la fuerza. Fueron notificados de inmediato:

Comisaría Seccional Cuarta

Supervisores de la Unidad Regional Uno

Comando Radioeléctrico Policial

Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar

El Grupo G (Grupo Especial de Rescate – G.E.R.) del Cuerpo de Bomberos , clave en rescates acuáticos.

(Grupo Especial de Rescate – G.E.R.) del , clave en rescates acuáticos. Departamento de Información y la Dirección General de Drogas Peligrosas (esta última habitualmente colabora en la seguridad perimetral de grandes operativos).

El trabajo de búsqueda se realizó «por calle por la avenida Alicia Morado de Justo y aproximadamente a 1 km y medio monte adentro hasta llegar al Brazo de Acto». Allí, se confirmó el hallazgo de «el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino», junto a «algunas pertenencias de esa persona» en la orilla.

Intervención Judicial y Determinación Forense

La información fue elevada al Juez de Instrucción y Correccional de la primera circunscripción judicial de la provincia, el doctor Enrique Xavier Guillen. El magistrado dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial del barrio San Antonio para la autopsia correspondiente.

La Sub Comisario Torales compartió el resultado de la pericia forense, el punto de mayor trascendencia para el esclarecimiento: «Por su parte, eh le hizo la autopsia, el médico forense determinó eh la causal de la La muerte es asfixia por sumersión sin signos de agresión física». Este dictamen forense desestimó cualquier indicio de violencia previa.

Finalmente, el hombre fue identificado como José Luis Aguilar, de 59 años. Una vez finalizadas las diligencias procesales ordenadas, «el cuerpo del occiso fue entregado a sus familiares para las exequias», cerrando así este triste episodio que ha sido calificado como un hecho «terrible realmente» y «muy triste sin lugar a dudas».

Ambos casos, tratados con profesionalismo y celeridad por la Policía de Formosa, concluyen con una aclaración completa de los hechos, ofreciendo la Sub Comisario Laura Torales la certeza necesaria a la ciudadanía.