Detectan caso de Delta en provincia de Buenos Aires sin nexo con viajero y suman 10 en el país

Compartir

Linkedin Print

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que se detectó el primer caso de una persona que reside en el partido de Lanús con la variante Delta de coronavirus sin contacto con alguien que haya estado en el exterior, lo que se suma a los nueve casos sin nexo con viajeros que se detectaron en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hemos logrado en la provincia de Buenos Aires demorar el ingreso de la variante Delta y en cuanto a la circulación comunitaria, veníamos sólo con casos encapsulados en medidas de aislamiento pero por primera vez detectamos un caso de Delta que no es producto ni de un viajero ni de un contacto con viajero”, informó el gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa brindada esta mañana.

Previamente, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, describió que se detectó “un caso de una persona sin nexo de viaje”.

“Esta persona vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus actividades”, aseguró Kreplak y en ese contexto afirmó que “la transmisión comunitaria empieza a darse”.

El ministro resaltó que en la provincia se mantuvieron los aislamientos de quienes vuelven del exterior en hoteles, pero, dijo que “en otras jurisdicciones se toman medidas de menor control”, al referirse a las disposiciones sanitarias en territorio porteño.

“Por ahora detectamos un solo caso y, según indica todo, fue un compañero de trabajo que tenía esta variante y la contagió. Seguiremos investigando y mejorando los cuidados”, apuntó Kreplak.

En ese marco, precisó que la provincia de Buenos Aires continuará hasta octubre con la obligatoriedad “del aislamiento en hoteles de 4 días, más 3 días en domicilio, más la realización de hisopados” en cada una de las personas que llegue del exterior ya que, sostuvo, “eso nos permitió encontrar 58 casos confirmados”.

“Unos 55 viajeros detectamos en hoteles, un 30% se produjo en la llegada al país, hay 2 casos previos al inicio de aislamiento de familiares convivientes, pero hay un caso que es de una persona sin nexo de viaje”, subrayó al referirse al primer contagio registrado de circulación comunitaria de la variante Delta.

Carla Vizzotti aseguró esta mañana que a pesar de que se hayan detectado casos de personas con la Delta que se contagiaron en la comunidad, todavía no hay “circulación predominante” de esta variante.

“Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros. El resto son personas de un aglomerado en la provincia de Córdoba y 10 que no tienen ese nexo”, precisó Vizzotti.

Y añadió que “eso significa que no tenemos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar que se identifique una variante Delta se haga un control más específico”. Según informó la cartera sanitaria, de los 10 casos no relacionados con la importación, ocho no están vinculados entre sí y se consideran adquiridos en la comunidad: nueve residen en la Ciudad de Buenos Aires y el décimo es el anunciado en provincia de Buenos Aires.

Además, la cartera sanitaria informó que hay 12 casos con Delta en la localidad cordobesa de Dean Funes (situada 120 kilómetros al norte de la capital provincial) que fueron ocasionados por un persona cuyo contagio todavía está en investigación.

Hasta el momento en Argentina hay predominancia de la variante Gamma (identificada por primera vez en Manaos), excepto en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde hay una prevalencia pareja entre Gamma y la variante definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de interés Lambda (conocida como Andina).

Identificada por primera vez en la India en octubre del año pasado, la variante Delta -definida por la OMS como una de las cuatro de preocupación- ha sido la impulsora de una nueva ola en varias partes del mundo debido a su mayor capacidad de contagio. “Lo que se sabe hoy es que es un 55% más contagiosa que la Alpha (conocida como del Reino Unido y que ya era más contagiosa que el virus original) y un 97% más que otras variantes que no son de preocupación ni interés”, describió a Télam Josefina Campos, coordinadora de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del ANLIS-Malbrán.

Carolina Torres, viróloga e integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), señaló que “además de ser el doble de transmisible que los linajes de la primera ola y entre un 50 y 60 por ciento más transmisibles que Alpha, Delta tiene otras características que se han ido observando en los diferentes países”.

“Por un lado, se asoció a mayor carga viral en vías respiratorias superiores y eso podría estar de alguna forma vinculado a que sea más transmisible”, explicó Torres.

La especialistas sostuvo que “también se observó en algunos estudios que esa alta carga viral se sostendría por más tiempo y esa podría ser otra de las causas posible de su mayor contagiosidad”.

Torres indicó que “hay estudios que se hicieron en Inglaterra, Escocia y Canadá que asociaron la infección con esta variante a un aumento en la hospitalización, y en Canadá dio un mayor riesgo de ingreso a terapia intensiva y de muerte”.

Compartir

Linkedin Print