Detectan casos de influenza A en escuelas de Formosa: instan a reforzar medidas preventivas

Tras la confirmación de casos positivos de influenza A entre alumnos de tres establecimientos educativos de la ciudad, la directora de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano, Claudia Rodríguez, brindó declaraciones al Grupo de Medios TVO, en las que llevó tranquilidad a la comunidad educativa y explicó las características del virus y la importancia de las medidas de prevención.

Rodríguez confirmó que los casos detectados no representan un brote, ya que se encuentran dentro de los parámetros esperados para esta época del año, en la que suelen registrarse enfermedades respiratorias como gripes, bronquiolitis, neumonías y resfríos, además de la persistente circulación de Covid-19.

“La influenza es un virus que circula durante todo el año. Existen tres tipos: A, B y C, aunque el tipo C es muy poco frecuente en humanos. En esta época del año, lo más habitual es encontrar influenza A, mientras que hacia mediados de la primavera suele aparecer influenza B, pero en menor proporción”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, destacó que si bien los casos actuales han generado cierta preocupación en la comunidad, los registros están dentro de los valores normales en comparación con años anteriores. “No estamos en presencia de un brote. La situación es controlada y dentro de lo epidemiológicamente previsto”, aclaró.

Prevención y cuidado

La doctora Rodríguez insistió en la necesidad de consultar con el pediatra ante la presencia de síntomas respiratorios en niños, y evitar enviarlos a la escuela si están enfermos. “Es fundamental para cortar la cadena de contagios. Cuando un niño con síntomas va al aula, los virus se propagan con más rapidez”, advirtió.

Además, recordó que se deben mantener las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, uso responsable del barbijo en casos sintomáticos, y mantener al día el esquema de vacunación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

La directora subrayó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y que desde el Ministerio se continúa trabajando con las escuelas para acompañar a las familias y garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa.