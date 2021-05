Detectaron 885 nuevos contagios de Covid

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en una nueva conferencia de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Sevián” informó que, en las últimas 24 horas 14 formoseños fallecieron y 885 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de 12 vecinos de Formosa: Andrés de 81 años, María del Carmen de 78 años, Juan Carlos de 77 años, Pedro de 73 años, Mirtha de 58 años, Juan de 54 años, Catalino de 54 años, Sergio de 54 años, Sonia de 45 años, Edgardo de 34 años, Alejandro de 28 años y Tranquilino de 24 años; y dos vecinos de Clorinda: Dionisio de 76 años y Roberto de 62 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Los casos 885 casos detectados fueron en personas de entre uno y 93 años, en el marco de los 5615 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 15,8% de positividad.

Los mismos corresponden a Ciudad de Formosa, 667: 447 consultas por síntomas, 104 contactos estrechos, 99 por búsqueda activa, 11 consultas por egreso y seis controles por internación; Clorinda, 41: 20 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos, siete por búsqueda activa, dos consultas por egreso y un control por internación; Laguna Blanca, 40: 31 contactos estrechos, ocho por búsqueda activa y una consulta por egreso; Misión Tacaaglé, 20: 16 contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; Los Chiriguanos, 12 contactos estrechos; General Güemes, 11 contactos estrechos; Villafañe, 10: ocho contactos estrechos y dos consultas por síntomas; Siete Palmas, 10: siete por búsqueda activa y tres contactos estrechos.

También ocho casos son de Buena Vista: seis contactos estrechos y dos por búsqueda activa; seis contactos estrechos de Pirané; seis de Mansilla: tres contactos estrechos y tres por búsqueda activa; seis de La Primavera: cinco por búsqueda activa y un contacto estrecho; cinco de Misión Laishí: tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cinco de Palo Santo: cuatro contactos estrechos y una consulta por síntoma; cinco contactos estrechos de Riacho He Hé; cuatro búsquedas activas de Ingeniero Juárez; tres contactos estrechos de General Belgrano; tres de Villa Dos Trece: un contacto estrecho y dos consultas por síntomas; dos contactos estrechos de Colonia Pastoril.

Completan los 885 casos, dos de Comandante Fontana: un contacto estrecho y una consulta por síntoma; dos contactos estrechos de Estanislao del Campo; una búsqueda activa de El Chorro; un contacto estrecho de El Colorado y otro de El Espinillo; una consulta por síntomas de Ibarreta; un contacto estrecho de Laguna Naineck; una búsqueda activa de Las Lomitas y otra de La Rinconada; un contacto estrecho de Tatané; una búsqueda activa de Tres Lagunas, otra de El Potrillo y una más de Mojón de Fierro; dos ingresos desde Chaco, dos desde Jujuy y dos desde la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, durante la jornada de ayer se dio de alta médica a 546 pacientes recuperados que son de Formosa Capital, 388; de Clorinda, 81; de Pirané, 17; de Belgrano, 16; de Misión Laishí, 12; de Laguna Naineck, 11; de Misión Tacaaglé, tres; de Laguna Blanca, tres; de Riacho He Hé, tres; de Herradura, dos; de Ingeniero Juárez, dos; de Siete Palmas, dos; de General Güemes, dos; de El Espinillo, uno; de Estanislao del Campo, uno; de Pozo de Maza, uno; y de los ingresos desde otras jurisdicciones, uno.

En ese marco, al día de la fecha, en la provincia de Formosa se detectaron 15528 casos de coronavirus, de los cuales 8146 se recuperaron, 7110 se recuperaron, 238 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También se realizaron 451.507 test con el 3,44% de positividad acumulada.

Los casos activos de COVID 19 por localidad se distribuyen en Formosa Capital, 5631; Clorinda, 79; Pirané, 73; Los Chiriguanos, 71; Riacho He He, 65; Misión Tacaaglé, 65; Villafañe, 50; Laguna Blanca, 49; General Güemes, 48; Laguna Naineck, 39; Palo Santo, 38; Ingeniero Juárez, 37; Ibarreta 34; Herradura, 32; Buena Vista, 30; El Colorado, 27; El Espinillo, 25; Colonia Pastoril, 24; Fontana, 22; Villa Dos Trece, 20; Siete Palmas, 20; Estanislao del Campo, 17; Misión Laishí, 13; Villa Escolar, 13; Tatané, 12; La Primavera, 11; Gran Guardia, nueve; Mojón de Fierro, nueve; General Mansilla, nueve; Posta Cambio Zalazar, ocho; Subteniente Perín, seis; Las Lomitas, cinco; Lamadrid, tres; Tres Lagunas, tres; El Potrillo, tres; El Chorro, dos; Laguna Yema, dos; Guadalcázar, dos; La Rinconada, 1; e ingreso desde otras jurisdicciones, 72.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia detectó el ingreso al territorio de 557 camiones de carga, 93 vehículos y 158 personas; controló en la vía pública a 59.059 personas y 7.354 vehículos; labró actas de infracción a siete vehículos y 389 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino una fiesta privada y detectó dos violaciones de cuarentenas de contactos estrechos.

Campaña de vacunación

Con relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Consejo recordó que, desde tempranas horas de este miércoles, recibieron su vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores residentes en las localidades de Bajo Hondo, La Libertad, Lamadrid, Fortín Pilcomayo, Guadalcázar, Río Muerto, Puerto Irigoyen, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos, El Simbolar y colonias de la zona.

Asimismo, se reiteró que, el próximo jueves 13 de mayo estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de Misión Pozo Yacaré, Las Cañitas, Ingeniero Juárez y comunidades del Departamento Matacos.

Nuevo récord de casos

Por último, el organismo indicó que, en esta jornada, se verificó un nuevo récord de casos de COVID-19 en la provincia con 885 detecciones, así como en la ciudad capital con 667 detecciones.

Este alto nivel de contagios impacta inevitablemente en la cantidad de fallecidos por esta enfermedad, alcanzando nuevamente el récord de 14 muertes por COVID-19 este miércoles.

Esta grave situación epidemiológica demuestra que no alcanza con que una parte importante de la población cumpla las medidas sanitarias dispuestas. Es imprescindible que todos los miembros de la comunidad las cumplan para que puedan ser más eficaces y se logre así disminuir los contagios y muertes, evitando una sobresaturación del sistema de salud.

“Ante este escenario, no existe margen para conductas irresponsables, negacionistas o incumplimientos de las medidas de cuidado individuales y colectivas”, sostuvo el Consejo.

Y concluyó: “la salud y la vida de cada miembro de nuestra comunidad está siendo amenazada, y esto requiere del compromiso de todos y cada uno de nosotros para poder superar esta adversidad”.

Compartir

Linkedin Print