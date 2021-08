Detectaron a pasajero que era contacto estrecho de un positivo y que los choferes no realizaron el control

Compartir

Efectivos de la Policía provincial detectaron que un pasajero era contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, pero ni el conductor ni el acompañante del ómnibus que arribó a Ibarreta siguieron el protocolo de control, razón por la cual se iniciaron dos causas, una contravencional y otra judicial.

Al personal de la empresa una contravencional y al pasajero que era contacto estrecho de un positivo, que lesionó a tres efectivos porque no quería ir a un Centro de Asistencia Sanitaria (CAS), se le sustanció una causa judicial, alojado en la Comisaría de la localidad y puesto a disposición de la justicia.

El llamativo caso ocurrió este martes último a las 12:45 horas, en el marco del operativo de control que lleva adelante la Policía de Formosa en la Terminal de Ómnibus de Ibarreta, teniendo en cuenta que esa localidad volvió a fase 1 desde el 20 al 31 de agosto inclusive, ante la cantidad de casos registrados, según lo dispuesto por el intendente Adán Jarzinsky.

Tras el arribo de un colectivo perteneciente a una conocida empresa procedente de Las Lomitas, los uniformados verificaron los datos de cinco personas que se encontraban en su interior, utilizando el sistema integrado de consultas Covid-19, arrojando como resultado que uno de los pasajeros era contacto estrecho de un positivo.

Se consultó con el chofer y acompañante del ómnibus si le solicitaron el PCR negativo antes de subir al colectivo y ambos respondieron que no lo hicieron; violando el protocolo sanitario vigente para el transporte en la provincia, poniéndose en riesgo la salud pública.

Ante la situación, se le notificó al hombre que se lo trasladaría a un CAS y se activó el protocolo sanitario, haciéndolo descender del colectivo.

En ese momento, el hombre de 26 años opuso resistencia al procedimiento, al punto que atacó a tres efectivos que trataron de evitar que la situación pase a mayores, por lo que se le colocaron las esposas y fue trasladado a la unidad operativa próxima a la terminal.

Los tres efectivos terminaron con heridas leves, en tanto el sujeto fue examinado por el médico de guardia en el Hospital local, informando que no tenía lesiones; en tanto la prueba de romberg, aliento etílico y a otras intoxicaciones arrojó positivo. La prueba de PCR dio negativo, siendo alojado en la Comisaría, a disposición de la justicia.

Por el caso, se realizó una causa judicial por “Lesiones, Infracción Artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino”, sustanciado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

Por otra parte, se inició una causa Contravencional al chofer y su acompañante, ante una clara “Infracción a los Artículos 145 y 146 del Código de Faltas de la Provincia”, situación que les fue notificada en su carácter de infractores, dándose intervención al Juez de Paz de Menor Cuantía de esa localidad.

