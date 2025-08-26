Detenido en Villa Dos Trece por portación de «tumbera»

Un hombre fue detenido por la Policía de la Provincia luego de ser sorprendido con un arma de fabricación casera, conocida popularmente como “tumbera”, durante un control vehicular en la Ruta Provincial N° 3.

El operativo, a cargo de efectivos de la Comisaría “Sargento Juan Domingo Ojeda” de la localidad de Villa Dos Trece, se llevó a cabo en las últimas horas en el marco de las tareas de prevención y seguridad que se realizan de manera rutinaria en la jurisdicción.

“Una ‘tumbera’ con cartucho, el peligroso hallazgo”

El hecho ocurrió frente a la Colonia Rincón Alegre, cuando los oficiales detuvieron la marcha de un hombre para su identificación. Durante la requisa, advirtieron que llevaba un arma de fabricación casera, cargada con un cartucho, un arma de gran peligrosidad que ha sido utilizada en diversos hechos delictivos en el país.

El arma en cuestión, denominada coloquialmente como “tumbera”, fue inmediatamente incautada por los efectivos.

“Procedimiento legal y a disposición de la Justicia”

En presencia de testigos, se procedió al secuestro del elemento y a la detención del sujeto. El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue notificado de su situación legal y trasladado a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.

Las actuaciones del caso quedaron a disposición de la Justicia, que determinará los pasos a seguir. La detención de este individuo y el secuestro de la peligrosa arma se enmarcan en el compromiso de la Policía de la Provincia de Formosa con la seguridad ciudadana y la prevención del delito.