Detenidos por falsa denuncia y falso testimonio

A través del amplio e impecable trabajo investigativo efectuado por la Policía, se estableció que la denuncia realizada por un joven en torno a una lesión sufrida por disparo de arma de fuego, era falsa; en tanto dos amigos que oficiaron de supuestos testigos presenciales, también resultaron imputadas en la causa.

Un joven de 19 años relató que en la madrugada del jueves, en circunstancias de encontrarse con tres amigos en la vereda de su casa ubicada en el barrio Obrero de la localidad de General Manuel Belgrano, sucedió un hecho grave.

Según refirió, dos sujetos al mando de una motocicleta tipo cross se acercaron al lugar, y sin mediar motivo aparente el acompañante habría efectuado un disparo con arma de fuego, impactando el proyectil en su pierna izquierda, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado hasta el nosocomio local donde recibió asistencia médica. Por el hecho se inició una causa judicial caratulada “Lesiones con arma de fuego”, dándose intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la ciudad de Clorinda.

Por la gravedad del caso, efectivos de la Comisaría local se constituyeron al lugar a fin de verificar la escena del hecho, ya que existían incongruencias entre lo expresado por el lesionado en su denuncia y un testigo presencial del ilícito en su testimonio.

Se realizó una minuciosa investigación, siendo de vital importancia el trabajo efectuado por el perito de la Delegación de Policía Científica Laguna Blanca, quien luego del trabajo realizado in situ, determinó que el hecho no existió en el inmueble del barrio Obrero, que lo narrado en denuncia y algunos testimonios eran totalmente falsos.

Dando continuidad a la investigación, se pudo saber que el hecho en realidad ocurrió en un inmueble de la avenida Loncharich Cabral y calle Misiones, donde la presunta víctima manipuló un arma de fuego, ocasionándose en forma accidental una lesión en la pierna. Tras lo sucedido, el lesionado amenazo a sus amigos para que no digan la verdad; situación que condujo a requerir al magistrado interviniente la orden de allanamiento para el inmueble donde en realidad sucedió el episodio.

En la tarde del jueves, efectivos de la Comisaría jurisdiccional, con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Laguna Blanca y testigos requeridos para certificar el accionar de los funcionarios públicos, se dio cumplimiento a la orden de allanamiento, hallándose en el patio externo de la casa, cerca de un aljibe, manchas rojizas compatibles con sangre, procediéndose a tomar las muestras necesarias para someterlas a pericia. Además, se secuestró un balde de 20 litros con orificio compatible con impacto de proyectil calibre 22, un revólver calibre 22 con cinco cartuchos del mismo calibre dentro de los alveolos, dos de ellas percutidas.

Por otra parte, se detuvo a un hombre de 21 años a quien se identificó como el propietario del arma; a este sujeto se le realizó la prueba de parafina en ambas manos, sin que pueda justificar con los papeles exigidos por ley la propiedad del arma. Idéntica prueba de parafina realizo el perito al falso denunciante.

En sede policial se re-caratulo la causa como “Falsa denuncia, falso testimonio, amenazas e infracción artículo 189 bis del CPA” situación que se informó a la justicia; quedando imputados y detenidos tres sujetos, el denunciante y dos testigos.