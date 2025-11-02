Detienen a dos sujetos con causas pendientes ante la justicia

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, por hallarse imputados en causas judiciales, uno de ellos por “Homicidio en grado de Tentativa” y otros delitos.

El primer procedimiento fue concretado el sábado último por personal de la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga, del barrio Guadalupe, en el marco investigativo de una causa por “Hurto”.

El caso se inició tras la verificación de las cámaras de seguridad, donde observaron a un sujeto que sustrajo pertenencias de un inmueble, en el barrio San Pedro, de esta ciudad capital.

Tras reunir las pruebas contundentes que señalan al autor del hecho, los investigadores aprehendieron al hombre, de 26 años, en calles internas del mismo barrio.

La segunda intervención fue realizada por integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas, el sábado último alrededor de las 11:15 horas cuando patrullaban por distintos sectores de la comunidad Ayo la Bomba, de esa localidad.

Durante esa actividad detuvieron a un joven, de 21 años y tras verificación de sus datos comprobaron que estaba involucrado en cuatro causas judiciales, entre ellas por “Homicidio en grado de Tentativa”.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.