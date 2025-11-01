Detienen a un hombre que amenazó a su pareja con un rifle

Efectivos de la Comisaría San Martín Dos detuvieron a un hombre, de 43 años, acusado de agredir y amenazar de muerte a su pareja con un arma de fuego.

El hecho

El hecho fue denunciado días atrás por la víctima, una mujer de 26 años, quien se presentó en la Comisaría Seccional Cuarta tras refugiarse en la ciudad de Formosa.

Según la denuncia, el violento episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de San Martín Dos, donde el agresor habría atacado físicamente a la mujer y la amenazó con un rifle.

Luego del hecho, la víctima se trasladó al domicilio de un familiar en la capital provincial, desde donde alertó a las autoridades.

Inmediatamente, personal de la Oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar brindó contención a la denunciante, mientras se puso en conocimiento del caso a los uniformados de la mencionada localidad.

Tras una intensa investigación y un operativo desplegado en zona rural, efectivos lograron interceptar al sospechoso sobre un camino vecinal, ubicado aproximadamente a dos kilómetros de la localidad.

En el momento de la aprehensión, el hombre tenía en su poder el rifle con el que habría amenazado a su pareja, confirmando así los hechos denunciados.

Tanto el arma como el detenido fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.