Detienen en Misiones a un Prófugo por Abuso Sexual en Formosa: La importancia del trabajo interprovincial

La radio «Exprés En Radio» por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) dialogó con el Comisario Inspector Manuel Oviedo de la Policía de Formosa sobre temas de agenda, destacando la reciente aprehensión de un hombre en la provincia de Misiones que tenía pedido de captura por un grave caso de abuso sexual en Formosa.

Detención de Prófugo por Abuso Sexual en Misiones

El Comisario Inspector Manuel Oviedo confirmó la detención de un hombre en la provincia de Misiones, específicamente en la localidad de Bernardo de Irigoyen, que era buscado por la justicia formoseña por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal.

«Sí, efectivamente,» comenzó el Comisario Oviedo, detallando que la detención fue «resultado ya de un trabajo en conjunto y coordinado con la policía de la provincia de Misiones.» El acusado cometió el delito en la ciudad de Formosa y «se dio la fuga», lo que activó una intensa labor de investigación.

Coordinación y Colaboración Federal

El operativo y la posterior aprehensión se lograron gracias a la coordinación con otras fuerzas policiales a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Se coordinó la búsqueda con las policías de Chaco, Corrientes y Misiones, consideradas como «los lugares principales donde podría haber seguido esta persona». Además, dada la posibilidad de que el prófugo hubiera salido del país, «también se solicitó la colaboración respectiva a la Policía Nacional del Paraguay.»

Este tipo de cooperación es un protocolo habitual en casos graves o de fuga: «Es un trabajo que se realiza siempre cuando hay una situación grave o una búsqueda de personas o algo que lleve a presumir que la persona pudo haber salido de la provincia o del país, entonces se hacen unas coordinaciones con todas las fuerzas,» explicó Oviedo.

La labor investigativa y de coordinación estuvo a cargo del personal de la División de Delitos Complejos del Departamento de Informaciones Policiales de Formosa. Tras la detención, el hombre fue puesto «a disposición del Juzgado de Instrucción Correccional número seis.»

El Comisario Inspector Oviedo resaltó la importancia de la colaboración interprovincial en casos tan delicados como el abuso sexual con acceso carnal: «Totalmente, totalmente, como te lo decía, son situaciones que se dan hechos graves, donde se hace una profunda investigación y una vez que se presume de que la persona pudo haber salido de la provincia o del país, en forma automática se realizan las conversaciones y los pedidos de colaboración con las policías del país.»

Otros Procedimientos Policiales Destacados

Durante la entrevista, el Comisario Inspector Oviedo también mencionó otros procedimientos recientes que ilustran el trabajo policial en la provincia:

Detención en la Terminal de Ómnibus de Formosa

El sábado anterior a la entrevista, personal de Delitos Complejos del Departamento de Informaciones Policiales detuvo a un hombre en la terminal de ómnibus de Formosa. El sujeto, que ya tenía «antecedentes» y un «pedido de captura», «estaba a punto de irse a la ciudad de Córdoba.» Este hecho también fue resultado de un «trabajo de coordinación» que impidió que el individuo se fugara de la provincia.

Recuperación de Menores de Edad Desaparecidos

Otro tema abordado fue la recuperación de dos menores de edad que habían sido denunciados por averiguación de paradero, uno en el interior provincial y otro en la capital. El Comisario Inspector Oviedo confirmó la noticia: «Sí, sí, correcto, correcto, correcto,» refiriéndose a un caso en particular donde un niño de 10 años se había ausentado de su vivienda en el Barrio 28 de Junio de la ciudad capital.

Tras la denuncia, se activó «de forma inmediata» un «operativo de prevención» y se realizaron «las coordinaciones con todas las dependencias». La búsqueda inmediata y extendida de la policía fue fundamental, ya que «a las pocas horas pudiera ser hallado el menor en buen estado de salud,» lo que motivó el agradecimiento de los padres por el «trabajo importante de inmediato que se realizó.»

Incidente de Violencia Política sin Denuncia Formal

Finalmente, se le consultó al Comisario Oviedo sobre un incidente de violencia entre militantes de distintas fuerzas políticas ocurrido en el centro de la ciudad el día anterior.

El Comisario confirmó que, «hasta el momento en lo que respecta a la persona que habría sido agredida, no, no tenemos denuncia al menos en sede policial,» aunque no pudo asegurar si se había radicado en otro lugar.

Respecto a una posible intervención policial de oficio por llamados de vecinos o anónimos, el Comisario precisó que, según el registro del sistema de emergencias: «No, según línea 911, no» no hubo llamados denunciando el hecho en sí.