Detienen en Paraguay al Acusado de Abuso en el Barrio Fray Salvador Gurrieri

El jefe de la Delegación Policial del barrio, Comisario Inspector Pablo Giménez, detalló en “Exprés En Radio” el operativo coordinado que culminó con la captura del hombre en el vecino país.

Un caso de gran sensibilidad social y policial ha marcado la agenda de la semana en Formosa. Tras una intensa búsqueda, la Policía de Formosa, en colaboración con la Policía de Paraguay, logró detener en el vecino país al hombre de 38 años, tío de las víctimas, acusado de presunto abuso sexual contra sus sobrinas menores de edad en el Barrio Fray Salvador Gurrieri. El acusado ya ha sido trasladado a la provincia y se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial número 5.

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h), entrevistó al Comisario Inspector Pablo Giménez, Jefe de la Delegación Policial del mencionado barrio, para obtener detalles sobre la denuncia y el operativo de captura.

La Denuncia y el Operativo Inicial

El Comisario Inspector Pablo Giménez confirmó al periodista Daniel Moreira Vieira la recepción de la grave denuncia la semana pasada.

“Bueno, la semana pasada hemos recibido la denuncia sobre un hecho de presunto abuso sexual en donde se trataba de dos menores”, relató el Comisario.

Ante la naturaleza del hecho, se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno y a las autoridades administrativas correspondientes. La policía actuó rápidamente implementando un megaoperativo.

“Desde desde ahí rápidamente conforme a protocolo la Policía implanta un mega servicio operativo de seguridad dándole participación a todos los controles que tenemos acá dentrode lo que es capital y posterior también así la colaboración al interior de la provincia”, detalló Giménez, destacando la necesidad de cubrir la extensa frontera.

Coordinación Binacional y Captura en Paraguay

Dada la posibilidad de fuga hacia el vecino país, se solicitó de manera formal la cooperación de la fuerza de seguridad paraguaya.

“También se pide la colaboración a todo el país y por ende también solicitando la colaboración a la hermana República del Paraguay a quien rápidamente tuvimos la respuesta”, explicó el jefe policial.

El trabajo coordinado con Paraguay se facilitó por los convenios preexistentes entre ambas fuerzas.

“Desde la provincia y la hermana República del Paraguay desde hace mucho tiempo se trabaja conforme a lo que ya se tiene firmado en convenio, entonces es por eso que a nosotros nos facilita mucho el trabajo con la República del Paraguay”, afirmó el Comisario, resaltando la “coordinación laboral excelente” que tienen.

La captura del hombre se concretó finalmente en la ciudad de Luque, en Paraguay, y fue trasladado a Formosa, donde se encuentra detenido en la Unidad Penitenciaria Provincial número 5.

Contención Familiar y Continuidad del Caso

Si bien la detención del principal sospechoso marca el fin de una etapa policial crucial, la intervención de la fuerza de seguridad no concluye.

“La policía continúa realizando la contención a la familia a través de los estamentos que tenemos, llámese el policía comunitaria, personal policial específico, trabaja con la con la familia con la finalidad de dar contención”, subrayó el Comisario Inspector Giménez.

La contención y la seguridad a la familia, que atraviesa un momento de gran vulnerabilidad, son prioridades para la institución.

“Toda la institución en sí nos ponemos a disposición de la de la familia para dar seguridad que estoy más que seguro que se sentirán un poco vulnerable a todo esto, pero desde policía damos el compromiso para poder estar con la seguridad pública”, aseguró.

Consultado sobre el trabajo con los menores y los protocolos de intervención, el Comisario aclaró el límite de la función policial en la etapa judicial.

“Desde la Policía, obviamente, que se trabaja con la familia, el otro trabajo lo dispondrá la justicia con la víctima. Eso ya escapa de mi posibilidad de responder, pero sí, desde la Policía obviamente que se observa un protocolo de intervención con el área correspondiente”.

La investigación del caso está ahora completamente en manos de la justicia, que deberá recabar las evidencias necesarias y determinar la culpabilidad del acusado. La Policía, por su parte, ha cumplido con la detención y ahora se enfoca en la contención social y la seguridad pública en el barrio.