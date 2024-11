Detuvieron a barrabrava de Boca que se metió con su camioneta al Hospital porque tardaban en atenderlo

Según indicaron fuentes de la investigación, Rubén Darío Mangoni -con múltiples antecedentes penales- presentaba un estado de exaltación producto de una aparente ebriedad y consumo de drogas.

Eran las primeras horas de la mañana del lunes en la guardia del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Tres personas aguardaban, en el comienzo de la semana, ser atendidas en los bancos de la sala de espera. Minutos antes, un hombre, en aparente estado de ebriedad y consumo de drogas, había alterado la calma del lugar, exigiendo ser atendido con urgencia. Lo que no esperaba ninguno de los presentes en el centro de salud fue que salvarían sus vidas de milagro, porque Rubén Darío Mangoni, el enfurecido paciente que se había retirado, volvió, pero a bordo de su camioneta y tirando abajo las puertas de vidrio.

El violento hecho ocurrió exactamente a las 6.16 en el nosocomio ubicado en la avenida Avelino Rolón al 1200 de la mencionada localidad del partido de San Isidro. Tras la colisión, Mangoni, de 39 años, bajó del vehículo con una botella de agua en sus manos que se negaba a soltar. Al revisar sus antecedentes, los investigadores descubrieron que se trata de un barrabrava de Boca Juniors sobre quien ya pesaron fallos condenatorios por robo agravado por arma de fuego, estafas y robos.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad del hospital, se observa el exacto momento en que los tres pacientes que aguardaban su turno giran sus cabezas, alertados por el sonido de la aceleración de la camioneta. Inmediatamente, el vehículo se estrella contra la entrada de la guardia y tan solo por un milagro no atropella a nadie.

Apenas concretada la locura, se ve a Mangoni bajando de la Volkswagen Amarok con una botella en sus manos, pero enseguida aparecen dos policías para controlar la situación. Todo ante la angustiada mirada de los otros pacientes y algunos empleados del centro de salud que se acercaron al escuchar el ruido del choque.

Antes de su decisión de destruir el hospital a bordo de su camioneta, el alterado hombre había ingresado pidiendo atención a los gritos. Una vez concretado el ataque al edificio, tras su arranque de furia, la recibió: presentaba un cuadro de excitación psicomotriz, según le revelaron a este medio fuentes de la Municipalidad de San Isidro.

Pocas horas más tarde, la fiscal María Paula Hertrig, de la Fiscalía Descentralizada de Boulogne, solicitó la detención de Mangoni ante el Juzgado de Garantías Nº 3, interviniente en la causa. Al barra se lo imputó por daño agravado por ser ejecutado en bienes de uso público.

El atacante permanece detenido en la Comisaría 3ra de Boulogne. Si bien no se le realizó un narcotest en el momento, le tomaron muestras de sangre y orina que están siendo analizadas. Este martes fue indagado.