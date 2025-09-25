Detuvieron a dos sujetos y secuestraron motocicletas

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno aprehendieron a los dos autores de la sustracción de una moto Siam Qu en pleno centro de esta ciudad, recuperaron el rodado y secuestraron la Corven Energy utilizada para cometer el ilícito.

Gracias a los análisis fílmicos de las cámaras de seguridad del lugar del hecho, los investigadores reunieron evidencias que permitieron esclarecer el caso.

Con esa información, los policías aprehendieron a los responsables de 27 y 37 años en el barrio Divino Niño de esta ciudad y secuestraron una motocicleta Corven Energy utilizada para cometer el ilícito.

Con las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, ordenó allanar el domicilio de los detenidos, donde se secuestraron elementos de interés en la causa.

En la continuidad de la investigación, hallaron la motocicleta denunciada como sustraída en un baldío ubicado entre la Ana Elías de Cánepa y la Somacal del Distrito Cinco.

Los rodados secuestrados y las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia provincial.