Detuvieron a Grabois tras atrincherarse

Juan Grabois fue detenido este sábado a la tarde después de que él y un grupo de militantes entraran al Instituto Juan Domingo Perón que el Ministerio de Capital Humano se disponía a desalojar. Este sábado era la fecha límite para que entregaran el edificio, ubicado en Recoleta, a las autoridades ministeriales, tras el cierre dispuesto por el Gobierno de Javier Milei. Pero Grabois se atrincheró y llamó a hacer «el aguante». El militante piquetero fue aprehendido por la Policía Federal. Hubo empujones y gas pimienta.

Cerca de las 17, Grabois fue sacado del edificio por la Policía Federal, en medio de empujones. Hubo gas pimienta y tensión con el resto de los militantes, a los que buscaban desalojar. Además de Grabois las fuerzas de seguridad detuvieron a Valentín Peralta Ramos. También hay dos policías de la Federal heridos, uno de ellos Comisario mayor.

Desde adentro de la camioneta donde estaba detenido, Grabois se sacó una selfie estirando una bandera argentina que le rodeaba el cuello. «Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás», tuiteó. Además de la Policía Federal, también participó del operativo la Policía de la Ciudad.

Más temprano, el dirigente piquetero se había atrincherado con un grupo de militantes, entre ellos los diputados nacionales de Unión por la Patria, Itai Hagman y Natalia Zaracho.

“Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei. Seamos fieles a nuestra historia, defendamos nuestra herencia”, había tuiteado Grabois minutos antes de la detención.

A comienzos de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno cerraría el instituto, porque era una «carga presupuestaria evitable e innecesaria». Según el Gobierno, «no aportaba ningún valor diferencial que justifique su continuidad» ya que «la investigación histórica sobre el expresidente Perón ya se lleva adelante a través de universidades, centros académicos, fundaciones e instituciones especializadas que garantizan un estudio académico libre de condicionamientos estatales».

La medida se oficializó vía decreto publicado en el Boletín Oficial el 21 de mayo, cuando se determinó el cierre del Instituto Juan Domingo Perón y la transferencia a Capital Humano de los inmuebles que utilizaban los organismos disueltos. Apenas enterado de la ocupación, fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron que se hizo una denuncia por intrusión y se llamó al 911r. «Algo vamos a hacer, el edificio siempre fue de Capital Humano», anticiparon desde el Ministerio en ese momento, un rato antes de la detención.

Un comunicado oficial que el Ministerio de Capital Humano emitió esta tarde señaló que el Instituto «contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de $400 millones» y que «la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto». El Minsterio agregó que a partir de que se dispuso la disolución del organismo, «se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto» que está inventariado y actualmente en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación.

«Afortunadamente estas medidas de salvaguarda del patrimonio evitaron que se produzca su daño, destrucción o desaparición por parte de quienes irrumpieron con violencia en el inmueble en la tarde de hoy», agregó el Ministerio en su comunicado. Al compartir el comunicado, Sandra Pettovello habló directamente de una «usurpación».

El Partido Justicialista, presidido por Cristina Kirchner, le propuso a la Jefatura de Gabinete un convenio para que el partido se pudiera hacer cargo exclusivamente de «todos los bienes, objetos y documentos que componen el acervo completo» del Instituto. «Esto significa que el Consejo Nacional (…) asume todos los costos operativos y de conservación, sin aporte financiero del Estado», dijo el partido en un comunicado.